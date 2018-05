În primele 5 luni din 2018 Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB) a finalizat 139 de dosare, cât toate dosarele din anul 2017

In acelasi timp, consumatorii par sa fie tot mai informati cu privire la CSALB si serviciile pe care acesta le ofera, fiind inregistrate 505 solicitari conforme in 2017, cu 115% mai multe fata de 2016."Rezultatele anului trecut ne confirmă faptul că CSALB devine din ce în ce mai des o alternativă pentru consumatori și bănci, deopotrivă. Ne așteptăm, în continuare, la creșterea numărului de solicitări și dosare pe măsură ce, atât consumatorii, cât și băncile, vor conștientiza și vor aprecia mai mult avantajele oferite de soluționarea alternativă. Sperăm că, în curând, CSALB să fie prima opțiune pentru rezolvarea diferendelor dintre consumatori și instituțiile financiar bancare și nebancare", a declarat Alexandru Păunescu, membru în Colegiul de Coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).Faptul că soluționarea alternativă este luată în calcul de tot mai mulți consumatori care au nemulțumiri legate de relația cu bancă sau IFN-ul cu care lucrează este evidențiat și de numărul mare al solicitărilor telefonice de informații primite de CSALB, respectiv peste 7.000 anul trecut. Cele mai frecvențe cereri conforme venite din partea consumatorilor vizează reduceri de comisioane, rescadențarea creditelor sau diminuarea raței lunare. Conciliatorii CSALB au oferit soluții acceptate de ambele părți în 115 dosare în 2017, de aproape cinci ori mai multe decât în anul 2016, când s-au finalizat cu hotărâre doar 24 de dosare.Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul Bancar este un organism independent, apolitic, nonprofit și de interes public, ce își propune să rezolve în mod echilibrat, rapid, gratuit pentru consumatori, neînțelegerile dintre bănci și consumatori, în afară instanțelor de judecată. CSALB administrează infrastructura necesară soluționării alternative prin două tipuri de proceduri: propunerea unei soluții (concilierea) sau impunerea unei soluții (arbitrajul). Conciliatorii/arbitrii desemnați să soluționeze litigiile propun sau impun o soluție, în funcție de procedura aleasă, în urmă analizei documentelor și a discuțiilor cu părțile. În prezent, CSALB are 15 conciliatori care analizează dosarele și prezintă o soluție de stingere a litigiului. De notat este și faptul că la CSALB, totul e gratuit pentru consumatori.