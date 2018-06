Financial Times: UniCredit discută o eventuală fuziune cu Societe Generale

Mustier consideră că SocGen ar fi partenerul ideal pentru creditorul italian, iar o asemenea fuziune ar plasa banca franceză într-o poziție de lider atât în Germania cât și în Italia.











Grupul italian UniCredit a ra­por­tat pentru primul trimestru din 2018 un profit de 29 mil. euro din opera­ţiu­nile din România, în creştere cu 38,3% faţă de câştigul con­solidat în­registrat în aceeaşi pe­rioadă din 2017, potrivit rezultatelor finan­ciare anun­ţate la Milano.Pe piaţa locală, UniCre­­dit Bank ocupă locul cinci în topul după active.



BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţinut în primul trimestru (T1) un profit net de 392,4 mil. lei, în creştere cu 27,8% faţă de câştigul raportat pentru aceeaşi perioadă de anul trecut.



Italienii de la UniCredit ar intenționa să fuzioneze cu rivalii săi francezi - Société Générale, într-o mișcare îndrăzneață care ar putea duce și la alte fuziuni bancare pe continent, scrie. Jean-Pierre Mustier, director executiv Unicredit Franța ar fi fost cel care a avut încă de acum câteva luni ifeea acestei fuziuni, spun surse apropiate situației, citate de FT. Deocamdată nu s-a făcut nicio abordare formală în această direcție, mai notează publicația de business.Dar orice tranzacție UniCredit-SocGen ar fi însă dificilă, scrie FT. În afară de turbulențele politice din Italia și de ostilitatea față de străinii care dețin sau conduc afaceri italiene - autoritățile de reglementare trebuie să facă față combinației de doi creditori importanți din punct de vedere sistemic.O fuziune între cele două a fost luată în considerare de SocGen în mai multe rânduri în ultimii 15 ani și în ultimele luni de către directori executivi. Cu toate acestea, duminică banca a negat "orice discuție privind o eventuală fuziune cu UniCredit". La rândul lor, italienii de la UniCredit au refuzat să comenteze.Băncile din Europa se află sub o presiune tot mai mare, datorită declinului lor relativ în comparație cu rivalii americani în plină expansiune. Financial Times a scris luna trecuta că Barclays discută un plan de a-și uni forțele cu rivalul britanic Standard Chartered. Banca Centrală Europeană a semnalat că ar dori să vadă asemenea înțelegeri transfrontaliere ca parte a eforturilor de promovare a uniunii bancare din zona euro.UniCredit are o capitalizare de aproape 33 de miliarde de euro, în vreme ce SocGen valorează tot cam atât- 32 de miliarde de euro. Oricum, o eventuală fuziune s-ar întinde pe mai mult de un an, mai ales că UniCredit este în plin efort de curățire a bilanțurilor, efort care ar putea dura cel puțin până la mijlocul anului 2019.