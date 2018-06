​Document. Propunerile Coaliției pentru Dezvoltarea României de modificare a Codului fiscal și a celui de procedură fiscală

Contribuabilul trebuie să nu fie pus în poziția de a renunța la suspendarea deja obținută, în prealabil solicitării și obținerii eșalonării, altminteri acesta va fi descurajat să recurgă la solicitarea eșalonării

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționează să opereze modificări în cadrul Codului Fiscal și a Codului de procedura fiscală din toamnă. În acest sens, a anunțat mediul de afaceri și alte organizații să transmită propuneri până pe 31 mai. Printre aceste organizații se află și Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) care a venit cu zeci de propuneri.La Codul de procedură fiscală, una dintre ele se referă la faptul că deși suspendarea prin depunerea scrisorii de garanție bancară îl protejează pe contribuabil de executarea silită, există situația în care, deși a obținut deja suspendarea în aceste condiții, el ar prefera să obțină o eșalonare, având posibilitatea de a plăti eșalonat debitul, însă nu integral, ci conform unor rate stabilite prin graficul de eșalonare.CDR spune că statul beneficiază de plata sumei încă de pe perioada derulării disputei, de o manieră eșalonată și are o solidă garanție, pentru executarea debitelor.La nivel de detaliu, pentru a se realiza acest deziderat este nevoie să se reglementeze 3 aspecte ce pot crea probleme în practică:O altă propunere vizează calea de atac a contestației, care reprezintă mijlocul procesual prin intermediul căruia un contribuabil poate critica în fața organului de soluționare neîndeplinirea unor obligații de către echipa de inspecție fiscală cu ocazia efectuării unei inspecții fiscale.obligații fiscale pe care contribuabilul le-a plătit în mod eronat la bugetul de stat. Într-o asemenea situație, este firească posibilitatea contribuabilului de a critica în fața organului de soluționare nestabilirea de către echipa de inspecție fiscală a obligațiilor fiscale plătite în mod eronat către bugetul de stat și care se impun a fi restituite", se arată în document.În practică, au fost identificate cazuri în care contribuabilul a înțeles să critice conduita echipei de inspecție fiscală sub aspectul nestabilirii obligațiilor fiscale plătite în mod eronat la bugetul de stat (aspecte care nu sunt constatate prin intermediul Deciziei de impunere), iar organul de soluționare a contestației să constate faptul că contribuabilul nu poate contesta nestabilirea de către echipa de inspecție fiscală a obligațiilor fiscale achitate în mod eronat la bugetul de stat dat fiind faptul că aceste sume nu sunt stabilite și înscrise de către echipa de inspecție fiscală în cuprinsul Deciziei de impunere (art. 269 alin. (2) din Codul de procedură fiscală)."În prezent, Codul de procedură fiscală conține dispoziții privind dreptul contribuabilului de a fi ascultat (art. 9), dreptul contribuabilului de a fi informat (art. 107) și dreptul contribuabilului de a-și susține oral contestația fiscală (art. 276). Cu toate acestea, nu există nicio dispoziție care să oblige autoritățile fiscale să ofere acces contribuabilului la dosarul ce conține documentele/informațiile în temeiul cărora este adoptată o decizie de impunere și la dosarul contestației fiscale, aspecte ce au fost reținute cel mai recent de Curtea de Justiție în hotărârea pronunțată în Cauza C-298/16 „Ispas” – deși o asemenea obligație poate fi stabilită de instanța de judecată în temeiul art. 13 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (prin obligarea autorității la depunerea dosarului administrativ)", menționează sursa citată.Pe Codul fiscal, CDR spune că noile prevederi legate de limitarea cheltuielilor cu valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, la un plafon de doar 30%, aduc dezavantaje economice semnificative ce pot duce la înghețarea pieței de cesiuni de creanțe, deoarece au un impact economic considerabil atât asupra contribuabililor care cesionează creanțele, cât și asupra debitorilor, persoane fizice si persoane juridice."Scopul limitării deductibilității este acela de a aduce venituri suplimentare la bugetul de stat pentru acei contribuabili care cesionează creanțe sub valoarea nominală. Acest scop nu poate fi atins de prevederile fiscale actuale, având în vedere că nu se vor mai efectua astfel de tranzacții. Aplicarea plafonului de deducere de 30% generează o datorie cu impozitul pe profit aproximativ de două ori mai mare decât prețul de cesiune în sine, ceea ce conduce la demotivarea economică pentru efectuarea unor astfel de tranzacții", informează Coaliția.Prin urmare, stoparea tuturor tranzacțiilor de cesiune de creanțe nu va influenta pozitiv bugetul de stat. Ca atare, obiectivul de a colecta sume suplimentare din impozit pe profit nu va fi atins, necolectându-se în fapt niciun impozit în lipsa tranzacțiilor.Coaliția pentru Dezvoltarea României propune eliminarea acelui punct din Codul fiscal.