Banca Mondială: Există două Românii - una integrată în UE, cealaltă săracă şi izolată / Politica fiscală este foarte prociclică

Aveți două Românii: una dinamică, urbană şi bine integrată în Uniunea Europeană (UE), dar dacă ieșiți din București și mergeți în zonele rurale, veți întâlni Cealaltă Românie - săracă şi izolată, unde trei sferturi dintre locuitori trăiesc sub pragul de sărăcie, a spus miercuri Donato De Rosa, economist-şef al Băncii Mondiale, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti cu ocazia lansării Diagnosticului Sistematic de Ţară. Raportul integral pe









El a subliniat că zonele rurale sunt la decenii depărtare. "Dacă eşti născut la ţară, nu vei avea acces la o bună educaţie şi la un sistem medical eficient. În România s-au făcut multe îmbunătăţiri în ultimii 30 de ani, dar încă sunt mulţi oameni rămaşi în urmă. Există investiţii în infrastructură, dar calitatea este foarte joasă, ceea ce scade competitivitatea firmelor şi descurajează migraţia celor din zona rurală către zonele urbane, pentru acces la slujbe, educaţie şi sistem medical", a continuat De Rosa.



Printre cauzele care au dus la această situaţie, specialistul a indicat calitatea slabă a instituţiilor statului şi inconsecvenţa lor în ceea ce priveşte priorităţile şi strategiile de creştere, precum şi incapacitatea de a se adapta la schimbări.





”Sectorul public este pe alocuri ineficient iar asta se transmite și în calitatea infrastructiurii, într-un mediu dificil pentru ceilalți jucători din economie. De asemenea, există o mare frecvență în a utiliza legiferarea prin Ordonanţer de urgenţă şi de a schimba des legislaţia fiscală. O altă problemă este ponderea mare a companiilor de stat, în comparaţie cu alte ţări, ceea ce este o problemă din punctul de vedere al creşterii, pentru că acestea sunt mai puţin productive decât cele private. Iar faptul că firmele private achiziţionează produse şi servicii de la companiile de stat trage în jos şi eficienţa sectorului privat", a mai arătat De Rosa.







El a mai atras atenția asupra rezultatelor slabe în atragerea fondurilor europene care demonstrează slaba coordonare dintre instituţiile statului.





De Rosa s-a mai referit la corupția din țara noastră ca la o problemă foarte importantă, care scade credibilitatea statului și duce la o alocare greşită a fondurilor publice, dar și la slăbiciunile din sectorul public, care are mari dificultăţi în a aplica propriile reforme și planuri pe termen lung. ”Sectorul public are probleme în implementarea politicilor pe termen lung. Măsurile de politică fiscală sunt foarte prociclice, iar Codul fiscal se schimbă foarte des. (...) Corupţia a rămas un fenomen răspândit, iar încrederea românilor în instituţii este scăzută”, a spus de Rosa.Banca Mondială a avertizat că fenomenul corupţiei este o consecinţă a deficienţelor structurale profunde ale statului, deficienţe care se observă clar şi în interacţiunea dintre stat pe de o parte, şi mediul de afaceri şi cetăţeni de cealaltă parte.Comparând România cu Bulgaria, chiar dacă PIB-ul per capita al vecinilor bulgarilor este mai mic, România are de departe cea mai mare populaţie săracă din UE, a mai spus oficialul Băncii Mondiale.La rândul său, Tatiana Proskuryakova, manager de ţară pentru România şi Ungaria în cadrul Băncii Mondiale, a afirmat că sistemul educaţional în România ar trebui să beneficieze de investiţii mult mai importante decât se întâmplă acum, notează Agerpres. "Educaţia nu este ţintită acolo unde trebuie, iar dacă ai nenorocul să te naşti într-o familie săracă şi într-o zonă săracă, eşti terminat. Dacă ar fi să investesc România, aş investi în educaţie", a precizat ea.