FMI: Sistemul IT al Fiscului este învechit și fragil. Structura organizațională a ANAF trebuie îmbunătățită

Îmbunătățind eficiența colectării taxelor, spune FMI, reformele administrației fiscale ar putea genera venituri mai mari în România.

Va fi nevoie de mai multe venituri din taxe pentru a susține implementarea programului guvernamental și consolidarea fiscală în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO). Programul guvernamental prevede aducerea ai multor români în clasa de mijloc cu creșteri de venituri și pensii, dar și cu reduceri de taxe.

O parte considerabilă a programului a fost implementat de la începutul anului 2017, crescând deficitul bugetar de la 1,5% din PIB în 2015, la aproape de procedura de deficit excesiv, la limita de 3% din PIB. Prioritățile guvernului de reducere a sărăciei și creștere a veniturilor va continua să necesite creșteri ale cheltuielilor pe termen mediu. FMI mai spune că multiple modificări ale Codului fiscal au fost implementate din 2013, aparent fără o strategie de politică fiscală, în timp ce progresul privind adiministrarea veniturilor a fost lent. Unele dintre reforme, precum modificările aduse contribuțiilor sociale, au dus la o structură fiscală care susține mai puțin creșterea. FMI mai spune că multiple modificări ale Codului fiscal au fost implementate din 2013, aparent fără o strategie de politică fiscală, în timp ce progresul privind adiministrarea veniturilor a fost lent. Unele dintre reforme, precum modificările aduse contribuțiilor sociale, au dus la o structură fiscală care susține mai puțin creșterea.

Fondul Monetar Internațional (FMI) recomandă României să întărească administrația fiscală pentru a îmbunătăți colectarea, menționând totodată că sistemul IT al Fiscului este învechit și fragil.„Întărirea administrației fiscale este crucială pentru îmbunătățirea eficienței colectării taxelor în România și necesită angajament la cele mai înalte niveluri. Implementarea și operaționalizarea unei noi infrastructuri IT în România reprezintă o prioritate cheie, având în vedere sistemul învechit și fragil. Finanțarea aprobată din 2013, în cadrul programului de modernizare convenit cu Banca Mondială, nu a reușit să aducă reformele IT necesare. În plus, structura organizațională a ANAF are nevoie să fie îmbunătățită pentru a produce reforme, simplificând legea și procedurile”, se arată în raportul FMI publicat miercuri.Potrivit acestuia, eficacitatea administrării contribuabililor mari continuă să fie limitată de constrângerile legislative, procedurale și structurale.„Ar trebui adoptate abordări moderne de gestionare a riscurilor, care să țintească în special și indivizii bogați pentru a identifica, evalua și cuantifica riscurile de conformitate. Managementul arieratelor ar trebui îmbunătățit pentru a face mai eficiente resursele umane limitate. România ar trebui să efectueze o revizuire vastă a sistemului său fiscal”, menționează sursa citată.