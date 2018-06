Cîțu, PNL: O să solicit oficial ASF si BNR să clarifice dacă Fondul Suveran are nevoie de autorizaţie pentru funcţionare

"Având în vedere domeniul de activitate astăzi o să le cer oficial ASF si BNR să clarifice dacă FSDI are nevoie de autorizaţie pentru funcţionare. Este un jaf? Nu încă. Are potenţial. Acum este o găinărie. Încă o insignă pe care Dragnea să şi-o pună în piept şi să se laude cu ea. Atât. Eurostat- de ce este nevoie de acordul acestei instituţii? Pentru că intenţia acestui fond este să subvenţioneze direct statul companiile cu pierderi şi să nu fie România acuzată de ajutor de stat. În plus, dacă le finanţează în cadrul FSDI nu mai apar în buget şi astfel scade deficitul bugetar. De aceea FSDI avea la început 98 de companii ", a scris senatorul liberal Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.





”A intervenit Eurostat şi de la Senat legea a plecat cu 23 de companii. La Camera Deputaţilor au mai adăugat 10 (s-au mai lipit câţiva baroni locali) şi acum are 33 de companii. Eurostat nu a dat niciun răspuns oficial până acum şi nici nu a fost notificată că deputaţii au mai bagat 10 companii în acest fond", mai notează liberalul.





Cele 33 de companii la care statul deține pachete de acțiuni care vor forma Fondul: Electrica, Delgaz Grid SA, E.ON Energie România, Chimcomplex, OMV Petrom, Telekom România, Antibiotice SA, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Loteria Română, IAR SA, Oil Terminal, Cuprumin, Unifarm, SN Apelor Române, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, Romgaz, Hidroelectrica, CN Aeroporturi București, Nuclearelectrica, Imprimeria Națională, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Conpet, Complexul Energetic Oltenia, CFR, Societatea Națională de Radiocomunicații, Poșta Română, Aeroportul Traian Vuia Timișoara, Uzina Termoelectrică Midia, Telecomunicații CFR, Societatea de Tratament Balnear Recuperare a Capacității de Muncă TBRCM SA, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale.