Fiscul a publicat lista persoanelor datornice la buget. Printre acestea se află Robert Negoiță și Marian Vanghelie

Fiscul a publicat lista persoanelor fizice cu datorii la bugetul de stat, precum și la asigurări sociale, șomaj și sănătate. Aceasta include peste 11.000 de cetățeni, fiind luate în calcul sumele mai mari de 15.000 de lei.Printre datornici figurează Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, cu obligații fiscale de peste 238,3 milioane lei, din care 232,6 milioane lei reprezintă sumă necontestată. Un alt nume cunoscut prezent pe listă este și Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, cu 139.339 lei, această valoare nefiind contestată. Până la această oră, atât Robert Negoiță, cât și Marian Vanghelie nu au putut fi contactațiLista face referire la situația datoriilor la 31 martie 2018.Persoanele care vor să verifice dacă se află în această situație pot să vadă acest lucru aici Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat marţi că în ultimii 5 ani contribuabilii persoane fizice au acumulat datorii la stat în valoare de "14-15 miliarde de lei" iar ministerul pe care îl conduce se gândeşte la un "mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an""Contribuabilii persoane fizice au datorii către Stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani. Finanţele vor ca măcar o parte să fie achitate în acest an. Am vorbit de acest lucru la începutul acestui an, când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili", a spus ministrul, într-o conferinţă pe teme financiare organizată de Business Review.Acesta a afirmat că îşi doreşte ca "undeva prin toamnă" să existe "o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru ca fiecare contribuabil să aibă această imagine"."După care e normal, ca şi stat, pentru că ai avut o parte de vină ne-notificând contribuabilul, dar şi contribuabilul trebuia sa ştie foarte bine legea şi să plătească faţă de stat, deci undeva la mijloc, să putem propune un mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an", a mai spus Eugen Teodorovici.