​România a atras de pe piețele externe 1,2 miliarde de dolari și a realizat, în premieră, o tranzacție de răscumpărare anticipată a unor obligațiuni în dolari

Ministerul Finanțelor Publice a realizat, joi, 7 iunie 2018, prima operațiune de răscumpărare anticipată și de preschimbare parțială a unei serii de euroobligațiuni existente în dolari. Tranzacția s-a desfășurat sub forma răscumpărării anticipate și preschimbării parțiale de titluri de stat în valoare de aproximativ 250 milioane USD, scadente în 2022, cu maturitate rămasă de 4 ani și cupon de 6.75%. Aceasta a fost însoțită de o nouă emisiune de euroobligațiuni de 1,2 miliarde USD, cu maturitatea de 30 de ani, și cupon 5.125%.Cererea inițială a cumulat peste 1,8 miliarde USD, ulterior ajustându-se la aprox. 1,4 miliarde USD corespunzător randamentului acceptat de 5,2%, cu peste 100 ordine de subscriere din partea investitorilor.Strategia de execuție a permis reducerea succesivă a costurilor emisiunii noi, pe măsura creșterii ordinelor de subscriere și a creșterii calității investitorilor care au plasat ordinele. Astfel, randamentul indicativ a fost redus de la 5,4% la 5,25% +/-5 puncte de bază, obținându-se în final un randament de 5,2%, cu o primă de emisiune sub 9 puncte de bază.Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor fiind suprasubscrisă de peste 1,4 ori.De asemenea, baza investițională a tranzacției a fost diversificată atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori."Succesul emisiunii de euroobligațiuni reflectă percepția pozitivă a mediilor investiționale și a piețelor financiare asupra evoluției României pe termen lung. Suprasubscrierea emisiunii, cât și diversificarea bazei investiționale din punct de vedere geografic și al tipurilor de investitori arată încrederea în dezvoltarea economică a tării noastre în următorii ani. Emisiunea a urmărit strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale care vizează extinderea maturității portofoliului de datorie și implicit reducerea riscului de refinanțare, consolidarea rezervei în valută la dispoziția trezoreriei statului precum și minimizarea costurilor pe termen lung aferente împrumuturilor guvernamentale." a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.Distribuția geografică a fost următoarea: Marea Britanie (51%), SUA (22,2%), Centrul și Estul Europei (10,2%), Germania/Austria (6,8%), Orientul Mijlociu și Asia (7,0%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (78,4%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (13,4%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (6,1%), bănci centrale (2,1%).Tranzacția face parte din planul de finanțare externă aferent anului 2018. Prin această emisiune România a continuat asigurarea necesarului de finanțare de pe piețele externe pentru acest an, consolidând totodată rezerva financiară în valută la dispoziția Trezoreriei Statului. Prin maturitatea aleasă, România a urmărit atingerea obiectivului de optimizare a profilului de rambursare al datoriei publice, prin înlocuirea unei părți a datoriei care a fost contractată în perioade caracterizate de dobânzi ridicate, cu datorie nouă cu rate de dobândă ancorate în condițiile de piață curente. Emisiunea a fost intermediată de către Unicredit, Citibank, HSBC, JP Morgan și Deutsche Bank.