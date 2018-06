Cum se laudă policienii cu proiectele Băncii Mondiale în campanie, exemplul dat Viorel Ștefan

Vicepremierul Viorel Ștefan a vorbit într-un eveniment organizat de Banca Mondială și SNSPA despre modul în care se folosesc policienii de proiectele instituției internaționale în campaniile electorale. El a dat exemplul său, respectiv un lucru pe care l-a făcut într-o campanie din 2004.“Cea mai naturală evaluare a colaborării dintre România și Banca Mondială mi-a fost dat să o întâlnesc acum mulți ani în urmă, cred că în 2004. În 2004, într-o campanie electorală într-o localitate cu reprezentativitate de etnie romă consistentă noi, în haina noastră de politicieni, promovam candidații noștri spunând că „dacă ne veți vota, vom face și vom drege. Vă prezentăm și ce am făcut, am reabilitat școala din comună”, a spus Ștefan.El a precizat că un „îndrăzneț” a luat microfonul și i-a spus să nu se mai laude cu ce a făcut Banca Mondială.„Un îndrăzneț a ținut neapărat să ajungă la microfon și să îmi spună să nu ne mai lăudăm cu ceea ce a făcut Banca Mondială. M-a deranjat puțin, m-a derutat, după care am încercat un sentiment de satisfacție. Înseamnă că mesajul bunei colaborări cu Banca Mondială a ajuns până la nivelul de România profundă”, a afirmat Ștefan.