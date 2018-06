Isarescu: Se spune că cei care și-au luat case au devenit robii băncilor. Nu e adevărat. Ei au devenit prizonierii propriilor aspirații

”În Rapirtul din acest an, evidențiem creșterea riscului de nerambursare al creditelor. Acest lucru are multe cauze, inclusiv câteva inițiative legislative neinspirate. În raport veți mai găsi elemente legate de creditul pe termen lung. Băncile dau credite pe 20-25 de ani. S-a ridicat problema dacă băncile pot da credite pe asemenea termene. Recent, un guvernator de bancă centrală spunea că aspirația de a avea o casă este o aspirație constructivă. Soluția de a realiza această aspirație este creditul ipotecar. Eu am trăit în copilăria mea maniera în care se făceau case. Nu erau pe atunci credite...reușeai după 20-30 de ani să-ți construiești casa. Se spune că cei care și-au luat case au devenit robii băncilor. Nu e adevărat. Ei au devenit prizonierii propriilor aspirații”, a spus joi Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, la prezentarea celei de-a XV-a ediții a Raportului privind stabilitatea.





A-ți cumpăra o casă, a porni din tinerețe cu o casă și încă una mobilată este un lucru extrem de serios. Și sper ca prin acest Raport să provocăm o discuție foarte serioasă despre creditul ipotecar. Încercăm să găsim un echilibru să dăm un dozaj între efortul mare şi aspiraţii. Trebuie să fie un echilibru între riscurile pe care şi le asumă atât creditorul cât şi debitorul. Legile trebuie să fie bine construite, riscurile bine administrate Trăim un paradox: există această aspirație care pune presiune pe reditul imobiliar. Dar asistăm și la o dezintermediere financiară. Avem cea mai scăzută intermediere financiară din Europa. Este adevărat, cifrele sunt deformate de doi factori : sistemul bancar din România a procedat la cea mai rapidă şi curăţire a bilanţului, iar o parte din firmele cu capital străin şi multinaţionalele se împrumută din exterior.

Volumul creditului pare să fie mai mult, dar datoria externă privată pe PIB este mai mare. Există o anumită explicaţie pentru această scăzută intermediere financiară. Noi la BNR nu ne speriem neapărat de cifre, dar vedem tendinţa. Lumea vrea mai multe credite, intermedierea scade, şi scade din creditul acordat economiei reale.

Am auzit explicații cum că băncile suflă și în iaurt și nu mai vor să finanțeze companiile. E posibil! Pe de altă parte, sunt puține companii bancabile. Și nu putem obliga o bancă să dea credite neperformante....

Sectorul bancar este dominant în cadrul sistemului financiar. A pune în contrapondere sistemul bancar cu evoluția economiei nu este cea mai înțeleaptă abordare. Creșterea capitalizării, reducerea semnificativă a credtelor neperformante și creșterea industriei bacare sunt semne pozitive care merită salutate.

Cu toate acestea ne aflăm la începutul unui nou ciclu. Perioada dobânzilor negative și dobânzi foarte scăzute s-a încheiat. Din acest punct de vedere, comparațiile care se fac la ROBOR că sunt noi recorduri, nu sunt corecte. Dobânzile în România sunt încă scăzute și nu știm unde se va încheia noul ciclu.