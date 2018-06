BNR va limita accesul la creditele imobiliare scăzând gradul de îndatorare. Cum au procedat cehii, ungurii, polonezii și slovacii, aflați în aceeași dilemă

​Liviu Voinea a declarat joi că în acest moment nu e încă luată nicio decizie cu privire la noile plafoane maxime de îndatorare ale românilor care doresc credite pentru case, dar că ”au loc analize, discuții și avem în lucru o analiză a gradului de îndatorare a populației. Scopul nu este de a limita creditarea ci de a o orienta într-o direcție sustenabilă. Dorim să susținem creditarea mai ales în moneda națională, în special prin credite pe termen lung pentru investiții, cu dobândă fixă."







Băncile centrale vecine au procedat aproape la fel, unele impunând ca valoarea maximă a împrumuturilor să nu depășească 8 - 9 salarii nete lunare. Cel mai recent anunț a fost făcut marți, de ​Banca Centrală cehă, care a anunțat că va limita împrumuturile ipotecare la cel mult de 9 ori salariul solicitantului de credit, declarându-se îngrijorată de faptul că acumularea unor datorii prea mari ar putea destabiliza sistemul financiar în cazul unei recesiuni economice. Noul plafon va intra în vigoare în luna octombrie.





”Recent, un guvernator de bancă centrală spunea că aspirația de a avea o casă este o aspirație constructivă. Soluția de a realiza această aspirație este creditul ipotecar. Eu am trăit în copilăria mea maniera în care se făceau case. Nu erau pe atunci credite...reușeai după 20-30 de ani să-ți construiești casa. Se spune că cei care și-au luat case au devenit robii băncilor. Nu e adevărat. Ei au devenit prizonierii propriilor aspirații”, a spus joi Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, la prezentarea celei de-a XV-a ediții a Raportului privind stabilitatea.





"Suntem interesați în principal de ceea ce se va întâmpla cu serviciul datoriei- ratele pe care le va avea de achitat populația- atunci când perioada bună a economiei va lua sfârșit", a declarat guvernatorul băncii centrale, Jiri Rusnok, într-o declarație prin care anunța noua limită maximă a creditelor.





"Deși acest lucru s-ar putea să nu se întâmple prea curând, într-o zi tot se va întâmpla, iar dacă ratele dobânzilor sau șomajul vor începe să crească, un număr mare de gospodării ar putea să se confrunte cu probleme legate de plata ratelor, ceea ce ar afecta negativ situația băncilor ", a mai spus guvernatorul ceh.





Banca centrală a Cehiei estimează că proprietățile rezidențiale erau supraevaluate în medie cu 14% la sfârșitul anului trecut.





O altă regulă suplimentară stabilită de Cehia este limitarea gradului de îndatorare la 45% din venitul lor net.





Noile restricții se adaugă altora, introduce anul trecut, când Banca Cehiei a decis să plafoneze la 80 la sută LTV (loan –to –value, ponderea valorii creditului in totalul valorii de piață a garanției). Băncile din Cehia pot permite însă un LTV de până la 90% pentru 15% din totalul împrumuturilor. După introducerea acestei măsuri, numărul creditelor ipotecare acordate, dar în februarie 2018 a re-început să crească (cu 8.8%). Împrumuturile imobiliare reprezintă 60% din totalul creditelor bancare din Cehia.





O creștere economică susținută, impreuna cu ratele scăzute ale dobânzilor și un șomaj la cote reduse au dus la cresterea accelerata a preturilor proprietatilor, in special in Praga. Până în prezent, nu au existat restricții legate de sumele pe care băncile le pot împrumuta solicitanților de credite pentru locuințe, scrie Reuters.Prețurile apartamentelor din Praga, ”alimentate ” și de achizițiile făcute de străini, au urcat cu 8.1% , fiind cele mai ridicate din Europa Centrală. Aceste prețuri au ajuns la 75,600 de coroane (3,480 dolari) pe metru pătrat, potrivit unui indice calculat de Deloitte. Față de 2014, creșterea prețurilor a fost de 47%.Pentru comparație, prețurile din Varșovia au fost de 2.221 dolari - 2.454 dolari pe metrul pătrat, iar în Budapesta, de 1.523 dolari anul trecut, potrivit biroului de statistică al Ungariei.Banca centrală cehă a declarat că se așteaptă ca mai puțin de 10% din împrumuturile acordate anul trecut să nu se mai califice în urma noilor măsuri. Bancherii comerciali spun însă că impactul ar putea fi mai mare decât cel estimat de Banca Cehiei. "Aceste măsuri ar putea afecta între un sfert și o treime din solicitanții noi de credite ipotecare ... în special în rândul tinerilor care trebuie să-și finanțeze prima locuință", spun reprezentnții bancherilor comerciali.Atât în Polonia cât și în Ungaria, autoritățile de reglementare aplică o limită de 80 la sută pentru LTV și un grad de îndatorare de 50% . Slovacia are și ea în vedere introducerea unui plafon de împrumut echivalent cu 8 salarii.