Migrația internă. Rămași fără loc de muncă la oraș, noii agricultori locali află de pe Google cum se cultivă ceapa și roșiile

Ca Ionuț sunt zeci de mii de români. În anii de recesiune au fost cu sutele de mii.

Deși migrația oraș-sat a devenit dominantă ca pondere în migrația totală începând din 1997, tabloul teritorial al structurii migrației interne este unul puternic diferențiat.





Migrația de tip Urban-Rural, specifică perioadei post-decembriste din istoria României, caracterizează în principal fluxurile de imigrare în județele din Moldova. Propensiunea spre adoptarea acestui tip de imigrare este maximă la Botoșani, Iași și Bacău (in interiorul regiunii istorice a Moldovei).

Faptul că (i)migrația Urban-Rural este specifică și unor județe sărace precum Botoșani, Călărași sau relativ sărace precum Gorj, constituie suport pentru ipoteza că revenirile din urban în rural s-au făcut, în proporție semnificativă, și la modul obligat, din considerente economice , pentru o mai ușoară supraviețuire în comune decât în orașe.

Cel de-al doilea flux cu destinație în rural, de la comune spre comune, este specific județelor din Muntenia, cu o extensie a modelului respectiv de atracție la Vrancea, în sudul Moldovei și la Tulcea, în Dobrogea. Atractivitatea din rural în rural este combinată, tot în sud, cu cea din urban în rural. Același model – Rural-Rural combinat cu Urban-Rural – îl regăsim și în Harghita și în Suceava.

București, Brașov și Cluj înregistrează capacitatea maximă de atracție din urban în urban.

În contextul de criză din anii ’80 importanța relativă a fluxului UR a devenit dominantă.

Continuitatea crizei economice imediat după 1989 face ca migrația UR să devină dominantă în migrația totală ,după 1997, nu numai ca importanță relativă ci și ca pondere în migrația totală.





Cel mai mult s-a plecat din judetele Vaslui, Hunedoara, Olt si Botosani. Tinerii intre 20-34 ani sunt cei mai mobili (valoarea maxima a fost de 48.200 persoane pentru grupa 20-24 ani), dupa varsta de 35 ani nivelul schimbarilor de domiciliu fiind mult mai redus, cu tendinta evidenta de scadere la persoanele varstnice (60 ani si peste). Numarul cel mai mare de persoane care si-au schimbat domiciliul s-a consemnat la grupa de varsta 30-34 ani (19.100 persoane) pentru barbati si la grupa de varsta 20-24 ani (32.400 persoane) pentru femei Din cele 278.000 persoane in varsta de 14 ani si peste care si-au schimbat domiciliul, 40,7% erau absolventi ai invatamantului liceal. Aproape jumatate din persoanele care si-au schimbat domiciliul erau necasatorite, iar doua din cinci erau casatorite.

Ionuț Ardelean are acum 50 de ani. E dintr-un sat din Nord, de lângă Satu Mare. A lucrat la o firmă din capitala județului, până prin 2000, când n-a mai mers treaba, iar firma s-a închis. A găsit relativ repede de lucru la un magazin ca gestionar. A depus și garanția necesară, dar a pierdut totul. Lipsa comenzilor sau managementul prost a dus în niciun an la disponibilizarea lui. Ionuț se mutase deja la oraș, dar acolo viața cere bani, iar el nu își mai putea permite. S-a întors în satul lui și a început să citească de pe Internet cum se cultivă roșiile și ceapa. Anul trecut, în mediul rural s-au mutat peste 150.000 de români. Cam jumătate față de câți veneau în anii de recesiune.