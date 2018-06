Statistică: Domnul Ionescu nu va pleca nici anul acesta în concediu, la fel ca jumătate dintre familiile de români. În SUA e cam la fel, iar în Europa, una din 3 familii nu-și permite o vacanță

​Domnul Ionescu nu va pleca nici anul acesta în concediu, deși și-ar fi dorit să-și ia micul dejun pe o tersasă la malul mării. De fapt, poate că își va lua câteva zile libere, dar o să stea acasă, că nu-și permite mai mult. "Lasă dragă, îți promit că te duc anul viitor în Grecia", i-a spus el soției, după ce și-au calculat cu ce bani vor rămâne în vara viitoare. Oricum, Ionescu nu mai văzuse marea de vreo 5 ani. Cu doi copii mici și "aproape" proprietarul unui apartament cu trei camere cumpărat pe credit, Ioneștii au acum alte priorități decât să se distreze în concediu: cheltuielile cu copii, raele la bancă, plus cheltuielile cu mâncarea și întreținerea nu le mai lasă aproape nimic în buzunar. Ceea ce nu știe domnul Ionescu este că face parte din cele 49,5% de familii de români care nu-și permit un concediu înafara casei.

Potrivit rezultatelor Anchetei Bugetelor de Familie, din totalul familiilor care locuiesc la oraș, cele de salariaţi au reprezentat 52,6%, iar cele de pensionari 39,4%. Pe regiuni, ponderea familiilor de salariaţi variază între 34,3% în Nord-Est şi 56,7% în Bucureşti/Ilfov.

Lucrurile nu stau foarte diferit față de alte țări. In SUA, familia Ionesco (dacă e s-o ”americanizăm puțin) face parte din cei 43% dintre americani care nu vor pleca în vacanță în acest an, potrivit unui sondaj publicat de. Motivul principal sunt banii, spun aproape jumătate dintre cei care spun că nu vor pleca nicăieri. Alți 11 la sută au declarat că nu pot să-și piardă timpul de lucru, în timp ce 3 la sută au spus că nu-i place să fie departe de muncă.