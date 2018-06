Banca Mondială: Avem dubii că Guvernul va face autostrada Ploiești-Brașov cu un studiu de fezabilitate din 2005

Articol actualizat

Tatiana Proskuryakova, manager de ţară al Băncii Mondiale, susține că este dezamăgită de decizia Guvernului în ceea ce privește autostrada Ploiești-Brașov și că are dubii că Executivul va reușit să îl facă pe baza unui studiu de fezabilitate din 2005.







"Investiția în autostrada Ploiești-Brașov este parte a strategiei noastre. Am primit o cerere de pregătire a acestei operațiuni din partea Guvernului în octombrie, anul trecut. Am văzut informațiile din media, dar nu am primit primit nicio comunicare oficială din partea Guvernului despre renunțarea la această operațiune. Am înțeles din media că Guvenul nu mai vrea să continuie acest proiect cu Banca Mondială și că vor să facă acel proiect singuri. Trebuie să spun că sunt dezamăgită pentru că am investit mult în pregătirea acestui proces și aveam un plan bun. Proiectul se referea la pregătirea investiției, nu să finanțăm proiectul", a spus Proskuryakova.





Ea a precizat că este în regulă faptul că Guvernul vrea să facă acest proiect, dar studiul de fezabilitate pe care se bazează trebuie îmbunătățit.





"Dacă Guvernul vrea să facă singur proiectul este în regula din partea noastră, dar important este să fie pregătit bine. Știu că vorbesc despre folosirea studiului de fezabilitate din 2005 ca bază pentru un aranjament de parteneriat public-privat. Avem dubii că va funcționa acest lucru. 10 ani e prea mult timp. Studiul trebuie îmbunătățit fundamental", a precizat oficialul Băncii Mondiale.

Am văzut știrea în presă, când eram în Washington. M-am întors ieri. Nu am avut o discuție cu Guvernul, încă. Este, bineînțeles, decizia Guvernului dacă vrea să continuăm cu acest proiect sau nu.

"Nu este important câți bani am consumat. Împrumutul inițial era pentru 35 milioane euro, această sum[ fiind pentru construcția mecanismului pentru finanțarea investițiilor viitoare și să avem pregătiri bune ale proiectului București – Brașov. Apoi ar fi urmat încă o parte prin care Banca Mondială ar fi putut contribui în investiția de construire a drumului, dar planul nostru era o pârghie de folosire a fondurilor europene și, poate, investiții private. Era mai mult un proiect pilot prin care să arătăm că un drum bun se poate construi în România", a explicat Tatiana Proskuryakova.