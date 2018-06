Siegfried Mureșan: Viorica Dăncilă nu este pregătită să preia președinția UE. 8 ani și 9 luni nu a făcut nimic la Parlamentul European

​Principala resursă de care are nevoie Guvernul României pentru a exercita cu succes președinția UE este credibilitatea, ceea ce îi lipsește Executivului, susține deputatul european Siegfried Mureșan.





"Ca stat membru care deții președinția vorbești în numele a 28 de state membre și pentru a funcționa ca președinție este esențial ca celelalte state membre să aibă încredere în tine. La momentul actual Guvernul României, prim-ministrul și această majoritate nu se bucură de încrederea instituțiilor Uniunii Europene și a celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Ca dovadă, avem numărul redus de contacte diplomatice la nivel înalt între șeful Guvernului României și omologii din alte state. Acesta este cel mai prost moment pentru a înrăutăți relațiile dintre România și alte state membre ale UE, deoarece urmează să se țină președinția UE care este cea mai bună oportunitate pe care am avut-o de la intrarea în UE, aceea de a influența agenda europeană", a spus Mureșan, într-o conferință de presă.







Potrivit acestuia, prin acțiunile întreprinse de actuala majoritate din românia și de către Guvern, credibilitatea României la nivelul Uniunii Europene este sever afectată.





"Prim-ministrul Vasilica Viorica Dăncilă nu este pregătit să preia președinția Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni. Doamna Dăncilă a fost membru al Parlamentului European timp de 9 ani, perioadă în care a redactat un singur raport în Parlamentul European și acesta fără niciun beneficiu pentru România - în luna octombrie a anului 2017. În 8 ani și 9 luni doamna Dăncilă a avut zero muncă în Parlamentul European, zero inițiative legislative, zero rapoarte. Eu am redactat primul meu raport în Palamentul European după trei săptămâni în care am fost membru. Prin inițiativa mea au fost alocate 3,5 milioane euro fonduri europene pentru ajutorarea a 1.000 de muncitori de la combinatul de sârmă de la Câmpia Turzii", a explicat deputatul european.





