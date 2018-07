Peste un sfert de milion de români de peste 65 de ani continuă să lucreze. Necesitate sau preferință?

E drept, un sfert dintre ei au absolvit doar 4 clase, abia 5% dintre românii de peste 65 de ani terminând o facultate, potrivit datelor furnizate de INSSE. Acest lucru e normal, întrucât cei mai mulți dintre ei s-au născut cu puțin înainte de al doilea război mondial, în timpul lui sau imediat după terminarea conflagrației, când prioritățile erau altele decât a da la facultate.

Câteva date de context

• siguranţa financiară (scor: 77,2 din 100; poziţia a 26-a dintre ţările analizate):

• capabilitatea/funcţionarea socială (scor: 33,5 din 100; poziţia a 46-a dintre ţările analizate):

• sprijinul societăţii (scor: 62 din 100; poziţia a 64-a dintre ţările analizate):

Așa cum arăta prof. David Daniel, autorul ” Psihologiei poporului român ”, imaginea socială a seniorilor în România este pozitivă: (1) acordul versus dezacordul cu afirmaţia că seniorii sunt o presiune pe societate se prezintă astfel: 17,8% vs. 78,7%, (2) acordul versus dezacordul cu afirmaţia că seniorii au prea multă putere politică se prezintă astfel: 50,9% vs. 38,6%, (3) acordul versus dezacordul cu afirmaţia că seniorii nu sunt respectaţi în zilele noastre arată astfel: 85,3% vs. 12,8% şi (4) acordul versus dezacordul cu afirmaţia că seniorii obţin prea mult din resursele