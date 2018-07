Iohannis a semnat promulgarea legii Bauspar, după ce sistemul de economisire-creditare fusese blocat aproape 3 ani

Reamintim că în urma unui control al Curții de Conturi sistemul a fost blocat, băncile pentru locuințe prezente în România nemaiîncheind contracte noi, însă fiind obligate să acorde credite clienților existenți.



Situația din sistemul Bauspar românesc a atras atenția și oficialilor europeni, peste 30 de bancheri din sistemul european al băncilor pentru locuințe reunindu-se toamna trecută la București, unde au participat la Adunarea anuală a Federației Europene a Băncilor pentru Locuințe . Bancherii audat un puternic semnal în sprijinul celor două bănci locale din sistemul Bauspar- BCR BpL și Raiffeisen BpL. "Suntem alături de colegii din România și le punem la dispoziție expertiza noastră!", a spus într-o discuție cu HotNews.ro Andreas J. Zehnder-Directorul Federației Europene a Bncilor pentru Locuințe și al Internațional Union for Housing Finance.



"Regulile sunt reguli pentru a fi aplicate, iar in Romania acest lucru nu e intotdeauna valabil"

Pentru ca sistemul Bauspar să devină matur e nevoie de cel puțin 7 ani

Atât el cât și alți membri ai conducerii Federației au mărturisit că nu înțeleg de ce unele reguli europene nu se aplică în România, iar altele sunt schimbate din mers, dăunând afacerilor.Oficialii Federației au mai spus că nu au întâlnit în nicio altă țara europeană situația prezentă în România, deși admit că discuții minore, legate de interpretarea vreunui articol din legea care guvernează sisteul Bauspar au existat în timp în unele țări."Regulile sunt reguli pentru a fi aplicate, iar în România acest lucru nu e întotdeauna valabil. Prima de stat nu s-a plătit și nu știm de ce. E drept, nu e problema noastră ca cetățeni străini. Cunoaștem problema băncilor românești pentru locuințe și , într-un fel, de asta și suntem aici: că să dăm un semnal cu privire la sprijinul nostru față de colegii români", a mai spus șeful Federației Europene."În Cehia, sistemul depinde de stabilitate și de respectarea câtorva reguli. Când aceste reguli se schimbă brusc, atât pentru jucători cât și pentru clienți impactul negativ este puternic și de durată. Sistemul trebuie să fie transparect și predictibil", spune pentru HotNews și Jan Jeníček-președintele EFBS și șeful uneia din cele 5 bănci pentru locuințe de pe piață din Cehia.Una din problemele imputată de reprezentanții Curții de Conturi la noi este faptul că în România s-au încheiat contracte pe numele unor copii sau pe numele unor pensionari. În Austria, Germania sau Cehia acest lucru e absolut normal. La noi, Curtea de Conturi a considerat că nu e normal."Această interpretare pe care a dat-o Curtea de Conturi- că aceea de exemplu că cei sub 18 ani să nu poată încheia un asemenea contract- noi nu reușim să o înțelegem. Nu există așa ceva în legea care permite sistemului Bauspar să funcționeze", a spus unul dintre participanții la lucrările anuale de joi din București.Primii 4-6 ani sunt anii de construcție ai sistemului, în care clienții tatonează. Abia după 6-7 ani de funcționare, am putut spune că am pus bazele unei afaceri de succes. Totul e bazat pe încredere. Clientul trebuie să aibă încredere că bancă își va onora promisiunea, bancă trebuie să aibă încredere că Statul își va onora promisiunile iar Statul trebuie să aibă încredere că acei clienți își vor păstra banii în sistem, permițând băncilor să acorde credite. Dacă la un moment dat această încredere se rupe, sistemul colapseaza, mai spun oficialii europeni."Putem consideră prin interpretarea pe care o da Curtea de Conturi- că românii sub 18 ani sau cei care au peste 65 de ani nu pot încheia asemenea contracte- că se încalcă principiul nediscriminării în raport cu vârstă, principiu statutat în tratatele europene. Dacă discriminezi pe cineva din cauza vârstei, trebuie să ai motive foarte serioasă să o faci și va trebui să explici acest lucru. Desigur, trebuie să ținem seamă că instituția Curții de Conturi nu este legiuitor, ci exprimă o opinie în bază unor legi deja existențe", a spus și Christian Konig- șeful departamentului juridic al Federației Băncilor pentru Locuințe.Cetățenii germani pot fi clienți Bauspar din copilărie, mai spun oficialii europeni. "Nu există limite de vârstă, cum văd că se interpretează în România. Chiar recent am încheiat contracte de economisire creditare cu a treia generație a unei familii: bunicii semnaseră pentru copiii lor, iar acum acești copii deveniseră la rândul lor părinți și au încheiat contracte pentru proprii copii. Avem 2.1 milioane de clienți și 2.5 milioane de contracte. Adică avem clienți cu mai mult de un contract de economisire-creditare", a mai explicat unul din vicepreședinții Federației."Pentru ca sistemul Bauspar să devină matur e nevoie de cel puțin 7 ani, mai precizează Jenicek. În România, sistemul acum are 10 ani- este încă în fază de copilărie, nu se poate vorbi de o masă critică de clienți care să îi asigure stabilitatea.