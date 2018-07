CEROPE și băncile comerciale chestionează clienții ca-n „BD în acțiune”

Multe dintre întrebările din cadrul setului de 100 țin de moralitate

La altele, pentru a răspunde corect, clientul trebuie să privească din punctul de vedere al celor care le-au gândit

Anumite întrebări se adresează celor cu un nivel de educație financiară ridicată

Băncile comerciale ar urma să afișeze testul pe site-urile proprii, dar nu vor oferi produse mai bune celor care iau note „de trecere”

Răspunsul sugerat a fi corect de către ONG este litera „c”.





30 din cele 100 de intrebari pot fi vazute aici













Organizația non-guvernamentală CEROPE a realizat o aplicație prin care clienții băncilor să fie testați din punct de vedere al cunoștințelor în ceea ce privește educația financiară. Aceasta a fost anunțată, recent, de Valentin Lazea, economistul șef al BNR și președinte al comitetului director al ONG-ului. O privire asupra întrebărilor ne arată că mare parte dintre acestea țin mai degrabă de moralitatea cetățenilor, decât de educație financiară, iar altele par că se dresează absolvenților de ASE, fiind vorba despre aspecte tehnice din piața bancară. Conform unor surse bancare, întrebările încearcă să inducă în dificultate clienții, exact ca la examen, iar unele sunt de o dificultate ridicată.La sfârșitul filmului românesc „BD în acțiune” există o scenă memorabilă la care pușcăriașii trebuie să răspundă la întrebarea „Ia să vedem, ce facem noi, ca cetățeni cinstiți, când găsim pe stradă un porfofel cu o sumă de bani în el?”. Iată, așadar, un exemplu, din multele întrebări, care par a fi parte din scena respectivă:Denisa lucrează la o companie multinațională, unde este plătită în dolari. Ca atare, acum cinci ani ea a făcut un credit ipotecar pe 25 de ani în dolari. Ca urmare a deprecierii dolarului față de euro din ultimii doi ani, ea se gândește să facă o conversie a creditului ipotecar din dolari în euro.Acesta este:a) O decizie bună, deoarece nu ar mai fi nevoită să suporte riscul deprecierii dolarului față de eurob) O decizie mioapă, deoarece în următorii 20 de ani de existență a creditului, raportul dolar/euro s-ar putea inversa și este întotdeauna preferabil să faci un credit în moneda în care îți încasezi veniturileRăspunsul sugerat este „b”.sauDacă mă urc la volan și conduc fără să cunosc regulile de circulație, există șanse mari ca singura victimă să fiu eu. Dacă iau un credit fără să cunosc riscurile și condițiile atașate, cel mai probabil:a. Voi suferi doar eub. vor suferi eu și familia meac. vom suferi eu, familia și bancaTot în cadrul acelei aplicații sunt întrebări ce țin de anumite definiții, lucruri care nu ar trebui să conteze prea mult pentru client.O creștere a dobânzii ROBOR semnalizează că:a. există un deficit temporar de bani pe piața interbancarăb. există un excedent temporar de bani pe piața interbancarăc. niciuna din cele de mai sussauPrincipalul rol al unei bănci comerciale constă în:a. reunirea ofertei de bani a celor care economisesc cu cererea de bani a celor care consumă sau investescb. oferirea de fonduri cetățenilor și firmelor atunci când bugetul de stat se află în deficitc. ținerea evidențelor cu cetățenii și firmele răi-platnici pentru necesitățile fiscului.Mai sunt întrebări la care cel care răspunde trebuie să privească din punctul de vedere al lui Valentin Lazea pentru a da răspunsul corect.În general, băncile se confruntă cu:a. riscuri mai mici decât riscurile pe care le au cliențiib. riscuri mai mari decât riscurile pe care le au clienții lorc. riscuri egale cu riscurile pe care le au clienții lorRăspunsul sugerat a fi corect este „b”, dacă privim din punctul de vedere al Cerope.O serie întreagă de întrebări țin de moralitate, nicidecum de educație financiară.Pentru a accesa creditul imobiliar de care am nevoie, veniturile mele sunt insuficiente și am nevoie de doi co-plătitori. Am să conving doi veri să accepte să fie co-plătitori, pe baza veniturilor noastre cumulate. Întrucât toți co-plătitorii răspund solidar cu titularul creditului (cu mine), inclusiv în cadrul executării silite, este normal:a. Să îi informez despre riscurile la care se angajeazăb. să îi las neinformați, deoarece rudele trebuie să se ajute, la bine și la răuRăspunsul corect, conform ONG-ului, este „a”."Să vă spun cum a luat naştere acest test. Eu mai în glumă mai în serios, acum vreo patru ani, la o conferinţă de educaţie financiară am lansat această idee "de ce nu ar face băncile, aşa cum se dă certificatul de conducere auto, cum iei carnetul auto, de ce nu ar face băncile un test pentru clienţii care vor să ia credite". Atunci ideea a stârnit multă ironie, am fost luat peste picior, probabil că şi astăzi sunt dacă voi continua să spun aceste lucruri, dar ne-am decis anul trecut să trecem de la vorbe la fapte. În sensul că împreună cu colegii mei de la CEROPE cărora le mulţumesc pentru acest lucru, am pornit la elaborarea acestui test. Un lucru care vreau să vă spun că nu este deloc uşor, pentru că pe lângă a face 100 de întrebări care să fie fără capcane, deci să nu aibă capcane logice sau tot felul de ascunzişuri în ele, ci să fie clare, exprimate într-un limbaj clar şi care să aibă răspunsuri inteligibile, presupune o grămadă de alte lucruri", a precizat Valentin Lazea, conform Agerpres.Pe site-ul fiecărei bănci, printr-un program informatic, testul va extrage 10 întrebări din cele 100. Dacă clietul răspunde corect la cel puţin 8 întrebări, el primeşte un certificat de competenţă bancară. Lazea a declarat că documentul care atestă competenţa bancară nu conferă drepturi recunoscute de Ministerul Muncii sau Ministerul Educaţiei.Unele bănci au decis să utilizeze testul ca un training, iar altele şi pentru a acorda un scoring. Pe lângă cele patru bănci, care au anunţat că vor să implementeze programul până la finalul acestei veri, respectiv BCR, BRD, OTP Bank şi Raiffeisen Bank, alte trei ar putea implementa acest test."Întrebarea de bază care mi-a fost pusă şi mie de către chiar colegii din CEROPE la început a fost: domnule, dar de ce ar trebui un om care achiziţionează un produs bancar să ştie ceva despre acel produs bancar, mai mult decât ştie omul care se duce să cumpere un televizor despre televizoare. Şi e bună întrebarea. Şi am stat mult şi m-am gândit. Câteva săptămâni am stat şi m-am gândit (...) de ce ar trebui să ştie orişice omul care se duce la (bancă n.r.). Eu vă dau răspunsul meu. Dacă 10.000 de oameni care cumpără televizor dau greş în alegerea lor, ei nu se vor duce în stradă să protesteze şi nu vor deveni masă de manevră pentru orice populist care agită nişte sloganuri. Dacă însă 10.000 de oameni care cumpără un produs bancar şi nu înţeleg despre ce e vorba şi dau greş, ei se vor duce în stradă şi vor deveni masă de manevră", a mai spus Lazea.CEROPE este o organizaţie non-guvernamentala româneasca, înfiinţată şi activa încă din anul 1998, având ca interes principal sfera economica a guvernării.