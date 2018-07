Inundațiile recente, culturile de grâu și îngrijorarile lui Isărescu. Cât de complicată poate fi ploaia românească

​​”Suprafețele estimate afectate de inundațiile recente nu sunt definitive, deoarece nu sunt încheiate procesele verbale de constatare a pagubelor la nivel național. Principalele zone afectate de inundații au fost în judetele Covasna, Teleorman, Bacau, Brașov, Mehedinti, Olt, Dolj, Prahova, Botoșani, Arad. Principalele culturi agricole afectate sunt culturile păioase, rapiță, floarea soarelui, soia, mazăre, legume în câmp (sublinierile ne aparțin-n.red)”, arată reprezentanții Ministerului Agriculturii într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro. Acestea ar putea fi și primele la care vom vedea creșteri de prețuri în toamnă, ceea ce ar putea să-i încurce calculele Guvernatorului Isărescu în lupta cu inflația.





Într-o economie ca cea a noastră, unde circa 30% din populația ocupată declară că lucrează în agricultură, iar contribuția sectorului agricol la creșterea economiei este consistentă, un an agricol prost poate aduce presiuni atât pe piața muncii cât și pe cel al dinamicii inflației.





”La nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, se monitorizează și se evaluează permanent efectele diferitelor incidente de mediu asupra culturilor agricole, prin solicitarea de situaţii centralizate, la nivel de județ, întocmite de către Comitetele locale/județene pentru situații de urgență.



În situația unor fenomene nefavorabile extinse se instituie Comisiile de constatare și evaluare a pagubelor, înființate prin decizie a Prefecților, conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, se mai arată în răspunsul transmis HotNews.ro de oficialii Ministerului Agriculturii.



„La rapiță suntem din nou rezervați și nu este ceea ce am sperat, există ferme care au investit foarte mult în această cultură și recoltează maxim o tonă, dar avem și ferme-excepții care recoltează 3 tone. Trebuie să ținem minte că investițiile în această cultură sunt deosebit de importante, iar fermierii dacă nu scot 3,5-4 tone nu sunt profitabili, este așadar o surpiză grea”, a mai menționat Alina Crețu.





Peste toate aceste probleme, au venit și inundațiile.







Prețurile volatile ale alimentelor (LFO) sunt proiectate a înregistra o dinamică anuală de 6 la sută la sfârșitul acestui an de 3,2 la sută la sfârșitul celui viitor, mai arată Raportul BNR.





Foarte pe scurt, o producție agricolă pusă în pericol din cauza ploilor masive, duce la o scădere a ofertei de produse pe piață





sursa, aici). Am mai importat 2.35 milioane tone și mai aveam ”pe stoc” 3.3 milioane de tone. În total, dispuneam de 14 tone de grâu. Vom lua pentru exemplificare, cazul grâului. În 2016, producția internă a fost de 8.4 milioane de tone. (). Am mai importat 2.35 milioane tone și mai aveam ”pe stoc” 3.3 milioane de tone. În total, dispuneam de 14 tone de grâu.





Cum am folosit acest grâu? Pentru pâine (consum uman) am utilizat 2 tone. Am exportat alte 7 tone, iar grâul utilizat pentru furaje și semințe a cântărit alte 1,5 tone. Diferența a rămas pe stoc. Ideea e că dacă intrările sunt mai mici, ar trebui să tăiem de la ”ieșiri”, ceea ce duce fie la o scumpire a pâinii, fie la încasări mai mici la export (cu presiune pe cursul de schimb al leului), fie la stocuri sau la însămânțări mai reduse în 2019.





Acum, Guvernatorul Isărescu va trebui să-și refacă calculele referitoare la inflația din lunile care urmează și să includă aceste scenarii în decizia pe care BNR o va lua în august cu privire la dobânda-cheie. O majorare a ei ar fi privită ca un lucru firesc, dacă privim lucrurile din punct de vedere al inflației, chiar dacă o asemenea decizie va duce ulterior la creșterea ratei ROBOR 3M și deci a ratelor la creditele în lei.







Atât de complicată e o ploaie în România.







„Trebuie să facem procesare și industrializare, și atunci când vom depăși acest prag vom putea să impunem cel puțin în bazinul Mării Negre câteva condiții. Deocamdată, suntem extrem de vulnerabili, suntem dependenți de prețul internațional. Astăzi, un fermier din România în Portul Constanța nu este departe de colegii de la Rouen care primesc aproape același preț”, a subliniat Alina Crețu, director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România (APPR), la o conferință de profil.Alina Crețu a reamintit că, în privința producției de porumb, este rezervată în estimarea prețului, din cauza problemelor întâlnite în această primvăvară.„În ceea ce privește cultura porumbului, am avut o primăvară extrem de complicată, cu probleme la semănat, cu probleme la răsărire, cu probleme la răsărire și a altor faze de creștere, pe anumite suprafețe s-a însămânțat numai acolo unde a fost posibil. În acest moment suntem extrem, extrem de rezervați în ceea ce privește cultura de porumb, pentru că în Moldova avem o situație extrem de gravă în ceea ce privește seceta, în sudul țării în județele apropiate Bucureștiului sunt probleme extrem de grave ale culturii de porumb”, a adăugat directorul APPR.De asemenea, directorul APPR spune că „surprize grele” s-au înregistrat și la rapiță, unde situația nu este conform așteptărilor.Campania agricolă 2018 demarase cu „o sincopă” la semănat, din cauza vremii. ”Acum suntem în situația că am intrat mult mai devreme la recoltat, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o conferință Mediafax pe teme agricole.Prețurile volatile ale alimentelor au fost incluse în modelele econometrice utilizate de Banca Națională, cel mai recent Raport asupra inflației (mai 2018) confirmând că rata prognozată a inflației de către oamenii lui Isărescu a fost revizuită în sus și din cauza prețurilor alimentelor. ”Comparativ cu Raportul precedent, rata anuală prognozată a inflației IPC la finele anului 2018 este revizuită în sus, cu 0,1 puncte procentuale, pe fondul unui aport mai însemnat din partea dinamicii prețurilor produselor din tutun și ale celor volatile ale alimentelor (LFO)”, se arată în raport.