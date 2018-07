​EXCLUSIV Finanțele iau în calcul ca amnistia fiscală să se aplice celor cu datorii la 31 decembrie 2017 (surse)

„Sunt multe companii de stat pe care nu le poți ajuta din cauza legislației europene pe tema ajutorului de stat. Așadar, decât să le închidem, pentru că vorbim de locuri de muncă, nu mai bine le ajutăm?”, au precizat sursele.





Consilierul de stat al premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a anunțat, luni seară, că măsura amnistiei fiscale este prevăzută în programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizând însă că "astfel de lucruri se fac, nu se discută", potrivit Mediafax.





"Amnistia fiscală este prevăzută în programul de guvernare în sensul în care se vorbește, la capitolul «întreprinderi mici și mijlocii», de restartarea mediului de afaceri. De fapt, acest lucru înseamnă. În viziunea programului de guvernare și a ceea ce am discutat atunci cu președintele Dragnea, da (este vorba de ștergerea datoriilor -n.r.), dar aceste lucruri se fac și nu se discută pentru că nu am vrea niciodată să încurajăm pe cineva să nu își plătească datoriile și mai mult decât atât, când o faci, dacă o faci, trebuie să iei decizia să răsplătești sau să îi bonifici și pe cei care și-au plătit corect taxele și impozitele", a decarat, luni seară, Darius Vâlcov, la Antena 3.



Fostul ministru de Finanțe a precizat că statul român se află în situația în care există datorii ale afaceriștilor și ale persoanelor fizice de 98 de miliarde de lei.



"Ne aflăm în această situație, în această capcană în care 98 de miliarde de lei sunt datorii ale oamenilor de afaceri și ale persoanelor fizice. Recuperăm sub 500 de milioane. 84 la sută sunt nerecuperabili, deci niciodată nu îi mai recuperăm, dar mare parte dintre aceste companii, mai ales cele mari, sunt de stat. (...) Vorbim de câteva zeci de mii de companii și de câteva sute de mii de oameni, cred că depășim un milion. Nu au voie să ia împrumut de la bancă. Nu au voie să facă multe lucruri. Nu primesc nici unele drepturi pentru că nu plătesc o amendă sau o datorie veche de 7-8 ani de zile. Este de analizat dacă trebuIe să se facă (amnistia fiscală - n.r.). Trebuie să existe o dezbatere și, când se ia decizia, să se facă, să nu se mai discute așa mult. Dezbaterea ar trebui să se facă cu ușile închise", a completat Vâlcov.



Amnistia fiscală s-ar putea aplica atât persoanelor fizice, cât și juridice, cu datorii la data de 31 decembrie 2017, aceasta fiind una dintre ideile luate în calcul de Ministerul Finanțelor Publice, au declarat, pentru HotNews.ro, surse din instituție.“Nu putem vorbi momentan de un proiect pe tema amnistiei fiscale. Sunt mai multe idei. Una dintre ele, pe care o luăm în calcul, este ca aceasta să se aplice pentru cei cu datorii la data de 31 decembrie 2017. Se va aplica atât persoanelor fizice, cât și juridice. Vorbim de circa 100 miliarde lei, din care doar 3 miliarde sunt datorii ale persoanelor fizice. Mare parte din sumă nu mai poate fi recuperată, așa că mai bine să o ștergem. Pe partea de persoane juridice sunt circa 17 miliarde lei care pot fi recuperate, dar în decursul a foarte mulți ani”, au spus acestea.Conform surselor citate, situația multor companii de stat reprezintă un alt motiv pentru care se va recurge la amnistie fiscală.