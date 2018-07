Ajustări de prețuri de transfer record în 2017 - un miliard de lei

introducerea obligativității grupurilor multinaționale cu cifra de afaceri consolidată de peste 750 milioane EUR de a pregăti un raport pentru fiecare țară în parte (Country by Country Reporting). Acest raport reflectă în ce măsură companiile din grup rezidente în țări cu cote de impozitare favorabile obțin profituri mai mari decât alte companii din grup rezidente în țări cu cote de impozitare nefavorabile;

pachetul de măsuri BEPS („Base Erosion and Profit Shifting”), dintre care o parte au fost preluate în Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în 2017 (Liniile Directoare OCDE completează legislația de prețuri de transfer din România).

introducerea unui mecanism comun de calculare a impozitului pe profit în statele membre ale Uniunii Europene (CCTB - Common Corporate Tax Base) și ulterior a unui mecanism de consolidare și împărțire a impozitului pe profit între statele membre (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base);

introducerea unui mecanism de taxare a multinaționalelor cu activități în industria digitală;

introducerea obligativității raportării de către intermediari (consultanți fiscali, contabili și avocați) către autoritățile fiscale a tranzacțiilor al căror scop este optimizarea fiscală.

În urma controalelor fiscale finalizate în anul 2017, inspectorii fiscali au efectuat ajustări de prețuri de transfer de aproximativ 1 miliard de lei, potrivit unor date comunicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Aceste ajustări reprezintă veniturile suplimentare ce ar fi trebuit înregistrate și impozitate de companii dacă tranzacțiile ar fi fost desfășurate la valoare de piață. Specialiștii avertizează că acestea se vor extinde.„Dat fiind faptul că, în ultimii ani, numărul de inspecții fiscale în care au fost solicitate dosare de prețuri de transfer s-a intensificat vertiginos, în 2017 am asistat la ajustări record de 1 miliard de lei pentru care s-au perceput impozite si accesorii suplimentare de 60 milioane lei. Ne apropiem cu pași repezi de momentul în care le va fi solicitat dosarul prețurilor de transfer tuturor contribuabililor controlați care desfășoară tranzacții intra-grup, indiferent dacă sunt sau nu evaluați în categoria de risc”, a explicat Viorel Sbora, consultant în prețuri de transfer și partener la ATIPIC Transfer Pricing Solutions.În desfășurarea controalelor fiscale, ANAF s-a axat în ultimii ani pe industrii cu rulaje mari, precum oil&gas, agribusiness, telecomunicații, retail, bănci și asigurări. Acum, în 2018, Fiscul a ajuns la companiile din farma și real estate, acolo unde urmărește în special probleme din zona taxei pe valoare adăugată, ceea ce poate însemna și ajustări de prețuri de transfer semnificativ mai mici.Reamintim că numărul de companii din categoria marilor contribuabili, ce trebuie să aibă pregătit anual și gata de depus în maximum 10 zile de la solicitare dosarul prețurilor de transfer, a crescut de la 1.418 în 2017 la 2.940 în 2018. Pe viitor, este de așteptat ca această creștere să eficientizeze controalele de prețuri de transfer, permițând inspectorilor fiscali să verifice mai mulți contribuabili cu aceleași resurse.În vederea diminuării riscurilor de prețuri de transfer, tot mai mulți contribuabili apelează la acorduri de preț în avans, prin care pot obține, înainte de a desfășura tranzacții intra-grup, aprobarea ANAF că metodologia pe care vor să o folosească pentru determinarea prețurilor de transfer este în conformitate cu legislația. Acest lucru este susținut și de datele comunicate de ANAF, care arată că în anul 2017 au fost emise 5 acorduri de acorduri de preț în avans, în timp ce în perioada 2010-2016 au fost emise în total 15 acorduri de preț în avans.„Este de așteptat ca, în perioada următoare, numărul de contribuabili care vor aplica pentru obținerea de acorduri de preț în avans să crească atât pe fondul numeroaselor schimbări legislative în plan local și mai ales în plan internațional, cât și a incertitudinii create de aceste schimbări”, a arătat Viorel Sbora, consultant în prețuri de transfer.Pentru a descuraja mutarea de profituri de către multinaționale la nivel internațional, autoritățile au adoptat în ultima perioadă o serie de măsuri, precum:În plus, la momentul de fațămenite să contracareze mutarea de profituri și schemele de optimizare fiscală de către multinaționale, după cum urmează:“Societățile care derulează tranzacții cu părțile afiliate trebuie, pe de o parte să se pregătească pentru inspecții de prețuri de transfer din ce în ce mai stricte, iar pe de altă parte să analizeze și să pregătească o strategie de diminuare a riscurilor survenite în urma modificărilor curente și viitoare a legislației de prețuri de transfer, atât locale, cât și internaționale”, a subliniat Viorel Sbora.Potrivit reglementărilor în vigoare, firmele care fac parte din categoria marilor contribuabili și care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate, cu o valoare totală anuală egală sau mai mare decât un anume prag de semnificație, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer, până la data de 25 martie a fiecărui an, termenul limită pentru transmiterea declarației privind impozitul pe profit.Companiile nu trebuie să depună dosarul la autoritățile fiscale, însă trebuie să îl aibă pregătit și să îl poată prezenta, la solicitarea organelor de inspecție fiscală. În același timp, firmele încadrate în categoria contribuabililor mici și mijlocii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, au obligația întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, la solicitarea organului fiscal, și nu an de an, ca în cazul companiilor mari.Dosarul prețurilor de transfer este documentația întocmită de companii pentru a justifica prețurile din tranzacțiile cu părțile afiliate (adică persoanele rezidente și nerezidente parte a aceluiași grup) și conține informații privind grupul din care contribuabilul face parte, dar și informații despre contribuabil/plătitor.ATIPIC Transfer Pricing Solutions este companie membră a Allinial Global, o asociație de companii independente de contabilitate, audit și consultanță cu 437 de birouri în America de Nord, Europa, Asia, America Latină și Africa și cu venituri globale consolidate de peste 2,50 miliarde USD.