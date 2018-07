J.C. Flowers & Co și BERD anunță preluarea Piraeus Bank România

BERD a achiziționat o participație de 19%, Fondul de Investiții J.C. Flowers & Co. 76,1% din acțiunile Piraeus Bank, iar conducerea băncii va deține 4,9%, au confirmat marți reprezentații BERD. Preluarea fusese anunțată încă de la finele anului trecut, fără ca alte detalii să fie publicate oficial. Banca mamă, Piraeus Bank Group, una dintre cele patru bănci sistemice din Grecia, renunță la investițiile străine și vinde activele internaționale, ca parte a unei transformări cuprinzătoare a sectorului financiar grecesc, așa cum a fost convenită cu Comisia Europeană. În România, Piraeus Bank este una dintre băncile importante de retail, oferind servicii financiare pentru mai mult de 300.000 de clienți, printr-o rețea de 100 de sucursale și agenții, cu peste 1.200 de angajați.







Nicolae Dănilă, fostul preşe­dinte executiv al BCR în timpul priva­tizării acesteia (şi fost membru al con­siliului de administraţie al BNR), este în cărți pentru preluarea funcţiei de preşedinte al boardului Piraeus Bank România, conform unor surse din piaţa bancară. Poziţia de director executiv (CEO) al Piraeus Bank România este rezervată pentru Dominic Bruynseels, britanicul care a fost CEO al BCR în perioada iulie 2008 - aprilie 2012







În competiția pentru Piraeus se mai aflase și grupul maghiar OTP Bank. JC Flowers a mai încercat să intre pe piaţa locală şi prin preluarea băncii Carpatica, însă tranzacția nu s-a finalizat. Fondul voia să cumpere Piraeus Bank şi banca Carpatica şi să creeze un grup care să îi permită o vizibilitate mai mare pe piaţa bancară locală.





Banca elenă Piraeus Bank a intrat pe piața românească preluând Banca de Credit Pater de la Budapest Bank din Ungaria, care deținea 99,99% din acţiunile deţinute la Pater Bank.





Noii acționari vor contribui cu resurse financiare și organizaționale, necesare extinderii operațiunilor băncii și a cotei sale de piață. Schimbarea acționariatului va contribui, de asemenea, la consolidarea sectorului financiar fragmentat din România.BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativei antreprenoriale în 38 de economii din trei continente. Este unul dintre cei mai mari investitori instituționali în România. Până în prezent, în România, Banca a investit aproape 8 miliarde de euro în peste 400 de proiecte. Doar anul trecut, BERD a investit 550 de milioane de euro în țară. 93% din această finanțare a fost direcționată către sectorul privat.J.C. Flowers & Co. este unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investițiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondat în 1998, J.C. Flowers & Co. a investit peste 15 miliarde de dolari în 53 de companii de portofoliu din 18 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, ce includ domeniul bancar, asigurări, reasigurări, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor. J.C. Flowers & Co. gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra.