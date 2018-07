UBS și-a ”clonat” economistul șef din Elveția

​Daniel Kalt apare într-o sală destinată întâlnirilor cu clienți ale unei filiale a băncii UBS, scrie în ediția sa de joi cotidianul Financial Times . Economistul-șef din Elveția, care e și director de investiții mă privește. Îi recunosc trăsăturile, zâmbetul și părul tuns scurt, dar parcă ceva nu e ok... Dl Kalt pare puțin cam palid. În timp ce respiră, capul și umerii se mișcă în sus și în jos, ca și când ar pluti. De fapt, acesta nu este adevăratul domn Kalt. Este doar o imagine clonată pe calculator - parte a unui proiect UBS legat de viitorul sectorului bancar.





​Daniel Kalt, 49 de ani, este bine cunoscut printre bancherii din Elveția. Este economist șef al UBS, iar o mare parte din slujba lui implică informarea clienților băncii cu privire la perspectivele economiilor diferitelor țări sau ale piețelor financiare mondiale. Clonându-l, ar putea intra în legătură cu mai mulți clienți simultan.



”Domnul Kalt” este alimentat de echipamente informatice bine ascunse într-un dulap. Într-o zi, ar putea să apară pe un laptop sau pe un telefon mobil, iar UBS ar putea adăuga clone ale altor colegi. Programatorii spun că în 3 sau 5 ani tehnicile de animație vor fi mult îmbunătățite, astfel încât cu greu vom diferenția o persoană reală de varianta ei digitală.



Băncile de retail dar și cele private din Elveția se confruntă cu două tendințe: una e cea de reducere a costurilor prin automatizarea proceselor și serviciilor, inclusiv prin utilizarea "robo-consilierilor". A doua tendință este de a încerca să ofere servicii cu valoare adăugată ridicată - prin intermediul oamenilor - celor mai bogați clienți.Consultanții clonați "ar putea fi o modalitate de a depăși acest decalaj" și de a oferi "un fel de servicii de înaltă calitate la scară mai mare", spune Matthias Koller, manager de proiect la UBS's Wealth Management Innovation Lab.Întâlnirea cu această versiune digitală a domnului Kalt ridică totuși o serie de întrebări. Clona este într-adevăr mai utilă decât un consilier uman? Care este valoarea adăugată de o personalitate digitală? Este posibil, într-o "hiper realitate" animată, să ne simțim ca și cum am avea în față o ființă umană? Este o modalitate bună de a face afaceri cu o bancă - sau ar putea exista probleme de confidențialitate?Clona vorbește deocamdată doar limba germană, iar cuvintele lui nu se potrivesc foarte exact cu mișcările buzelor. Dl Koller spune că software-ul pentru sincronizarea limbii engleze este mai bun. Există de asemenea limite ale cunoștinețor clonei. Când ziaristul de la FT l-a întrebat despre Brexit, după o scurtă pauză, ”domnul Kalt” s-a oferit să vorbească despre alocările globale de active. O altă întrebare despre perspectivele economiei britanice produce un alt răspuns: "Nu am un răspuns pentru asta".Dl Koller subliniază că, în acest stadiu, domnul Kalt este menit să fie mai degrabă un ajutor pentru consilieri decât pentru clienți sau jurnaliști. În jargonul roboticii, el este un "cobot" sau un ”robot colaborativ”. Domeniile sale de expertiză vor fi extinse în funcție de cerere, spune dl Koller.Înainte, m-am întâlnit cu adevăratul domn Kalt pentru cafea într-o cafenea din Zurich, scrie ziaristul de la FT. În viață, el gesticulează foarte mult cu mâinile - ceea ce nu e deloc o caracteristică a clonei sale digitale. Animația a fost realizată de o firmă din Noua Zeelandă, ai cărei angajați lucrau la filmele din seria Lord of the Rings."Este vorba despre explorarea limitelor tehnologiei, explorarea a ceea ce putem face cu clienții", spune dl Kalt. În cele din urmă, "clona ar putea cunoaște mai multe lucruri decât mine. . . Voi învăța să vorbesc chineză și spaniolă... ".Totuși, (adevăratul) dl Kalt nu este îngrijorat de securitatea locului de muncă. El crede că "poate avea mai multă empatie și senzație pentru clienti. Această clonă nu poate să-mi preia toată treaba pe care o fac în prezent", conchide Kalt.