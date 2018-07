UPDATE România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor. Fostul avocat la CJUE: Sunt curios dacă tot cetățeanul va suporta din buzunar indolența unor funcționari

„Transpunerea directivei privind spălarea banilor a întarziat nejustificat. Ea trebuia transpusă începand cu luna iunie 2015. La 26 iunie 2017 a expirat termenul de transpunere. Directiva aducea o serie de noutăți in materie de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de identificare a beneficiarului real al produsului infracțiunii. Proiectul de lege a fost redactat foarte târziu de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. De la începutul lunii martie 2018 a mai stat blocat vreo două luni și la Secretariatul General al Guvernului. A fost adoptat un proiect de lege de către Guvern abia la 31 mai 2018. Momentan, proiectul este la Parlament”, a declarat Răzvan-Horațiu Radu.

Reamintim că Răzvan-Horațiu Radu, recent schimbat de premierul Viorica Dăncilă din funcția de subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, agent guvernamental la CJUE, a fost întrebat de HotNews.ro care este, din experiența sa, cea mai importantă directivă europeană netranspusă de România pentru care țara riscă sancțiuni europene, prin proceduri de infringement. El a avertizat că pasul următor va fi trimiterea României în fața Curții de Justiție.El a precizat, pentru HotNews.ro că a recomandat Guvernului varianta ordonanței de urgență pentru a evita procedura mai lungă din Parlament, a proiectului de lege, astfel încât directiva să fie transpusă mai repede.„În ciuda recomandării noastre, nu s-a emis o Ordonanta de Urgenta care ar fi rezolvat transpunerea.Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere și am sesizat aproape săptămânal conducerea ministerului afacerilor europene cu privire la urgenta transpunerii. Lunar am introdus directiva aceasta, alături de altele, în lista de informare către Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat și mai sus, la nivel de prim-ministru și de Parlament cât de gravă este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedințele de Guvern și, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum să susțin directiva”, a spus fostul subsecretar de stat din MAE.