Presiunea pe restructurarea sistemului bancar se accentuează. Greșelile de ieri ale băncilor vor figura pe factura de mâine

​În urmă cu 10 ani, una din băncile locale trecea printr-un moment mai dificil. Există voci credibile în piață care spun că atacul speculativ pe leu din toamna lui 2008 putea să-i fie fatal băncii respective. Dar ”mâna invizibilă” a pieței i-a salvat atunci. Acum, aceeași bancă se bate pentru primul loc într-un sistem bancar mic în care se înghesuie de-a valma bănci importante, bănci care contează și bănci care vor fi preluate de alte bănci. Ultima preluare, anunțată chiar joi, este cea a Marfin Bank, un jucător mic sacrificat de banca cipriotă mamă. Vor urma și alții, piața locală fiind prea mică pentru cei cu cote de piață de 1%.

Înaintea Marfin, JC Flowers confirma preluarea Piraeus Bank, o altă bancă sacrificată de grupul elen din care făcea parte. La conducerea ”noului” Piraeus, de două săptămîni a fost numit președinte al consiliului de administrație Nicolae Dănilă, fostul executiv al BCR de dinainte de privatizare, dar și fost bancher central. CEO al Piraeus e tot un fost oficial BCR, Dominic Bruynseels, care a rămas celebru prin faptul că, atunci când i-a predat ștafeta BCR lui Thomas Spurny, i-a făcut cadou acestuia un cuțit! Mesajul era clar: era de tăiat la BCR în carne vie!

Achiziții finalizate sau doar în fază avansată au fost mai multe în ultimii ani. Una cel puțin, e drept, n-a reușit: preluarea Băncii Românești de către maghiarii de la OTP Bank. Poate că sursele care vorbesc despre originea capitalului care urma să finanțeze achiziția exagerează, dar cert e că BNR nu a avizat preluarea, fără a da vreo explicație.

Alte bănci au fost încă și mai discrete. BRD e o instituție financiară respectată, dar a trecut și ea prin câteva scandaluri, printre cele mai răsunătoare fiind cele în care a fost băgată de chiar fostul executiv, Sorin Popa.Când, într-o seară de la începutul lunii decembrie 2011, în biroul Guvernatorului BNR Mugur Isărescu a intrat o delegație a băncii mamă- Societé Generale-, delegație condusă de numărul doi din SG, Bernardo Sanchez Incera și de șeful operațiunilor internaționale Jean Louis Mattei , atât Guvernatorul cât și francezii știau că nu va fi doar o vizită de curtoazie. Era cam 7 seara, iar formal, francezii voiau să îl prezinte Guvernatorului pe Alexandre Maymat, cel care urmă să preia șefia operațiunilor SocGen în România. Discuțiile informale de după strângerile protocolare de mâini au fost mult mai dure. Și erau legate de problemele din cadrul BRD-GSG, probleme pe care BNR le depistaseră încă din 2010.). Întâlnirea dintre Isărescu și delegația franceză a durat circa două ore, tonul discuțiilor fiind extrem de rece. Guvernatorul voia măsuri concrete, francezii voiau discreție.Discuțiile din acea seară s-au referit la activitatea lui Sorin Popa, care fusese "avansat" în iunie a aceluiași an în centrala SocGen, avansarea fiind de fapt o trecere pe linie moartă a unuia din cei mai controversați directori pe care i-a avut BRD. În scurt timp de la ”avansare”, Popa a fost îndepărtat din structurile SocGen. Recent, RISE Project a scris un text care are multe legături cu ce se peterecea în acea perioadă . Culmea este că nouă, care ne-a declarat sub protecția anonimatului mai multe lucruri la limita legalității.