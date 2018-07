Românii cheltuiesc până la 800 euro pentru un sejur în vara aceasta. Bucureștenii sunt cei mai cumpătați

Bugetul mediu de vacanță în Ardeal este de 750 de euro/persoană, turiștii din zonă orientându-se către Spania, în special Mallorca și Tenerife.

Sudul și Estul țării alocă un buget mediu de 800 euro/persoană și merg către destinații din Spania, Turcia și Grecia mai scumpe, precum Tenerife, Bodrum, Mykonos.

Bucureștienii au, în medie, un buget de aproximativ 600 de euro/persoană și aleg foarte mult sejururile cu all inclusive din Turcia dar, de asemenea, se orientează către Grecia, Spania, Dubai, Croația & Muntenegru, Cipru și Egipt.

Cei din zona Moldovei alocă un buget mediu de 650 de euro și aleg în special insulele grecești, Turcia, datorită charterelor care decolează din Iași și Suceava.









Reprezentanții ANAT mai spun că, statistic vorbind, cei mai mulți români merg în concediu în țară, în special pe litoral și mai ales în ultimii doi ani, datorită tichetelor de vacanță, o măsură care a ajutat foarte mult turismul intern.

Mai mult, dacă până în anii trecuți se limitau la o vacanță pe an, în ultimii doi-trei ani românii au 2 vacanțe principale (vara și iarna), la care adaugă și un city break în timpul anului, primăvara sau toamna, în Europa.







ANAT menționează că cele trei destinații sunt căutate în special pe sezonul estival, însă românii au început să meargă în vacanță și în sezonul rece (noiembrie-februarie), în destinații precum ca Dubai sau Egipt (pe care, asemenea, au fost introduce chartere), considerate exotice, dar accesibile ca preț și distanța, aflându-se la 3-5 ore de zbor de România.

Sumele românilor care își permit vacanțe în această vară se ridică la 250-300 euro/persoană pentru city break și 700-800 euro pentru un sejur în stațiuni și insule din Europa, reiese din datele transmise de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), la solicitarea HotNews.ro. Situația pe regiuni arată că ardelenii și moldovenii alocă un buget mai mare decât bucureștenii când vine vorba de vacanțe.“Românii își setează bugetele pentru vacanțe în funcție de venituri și priorități. Sumele pentru vacanțe variază între 250-300 euro/persoană pentru un city break în Europa sau un sejur în România și 700-800 euro/persoană pentru un sejur în stațiuni sau insule din Europa sau apropiere, precum Grecia, Turcia, Italia, Spania, Portugalia, Egipt, Dubai”, spun reprezentanții ANAT.Totuși, spune patronatul, sunt și turiști, din ce în ce mai mulți, care preferă să plătească mai mult de 1.000 sau chiar 2.000 de euro de persoană pe un sejur într-o destinație de plajă, preferând servicii hoteliere mai deosebite, mai luxoase.“Însă, mare dintre ei au cel puțin o vacanță în străinătate pe an, cu precădere în Europa, datorită atât zborurilor low-cost care fac ca un city break să fie accesibil, cât și pachetelor turistice charter disponibile în agențiile de turism în perioada de Early Booking, când prețurile sunt reduse cu până la 50%. Grecia cu insulele sale este destinația preferată de români, urmată de Riviera din Turcia, care anul acesta înregistrează o revenire spectaculoasă a cererii. Ambele țări atrag peste 100.000 de turiști români pe perioada sezonului estival”, menționează sursa citată.De asemenea, Spania a început să fie atractivă pentru români, mulți dintre aceștia optând pentru sejururi în Spania continentală, cât și în insule, acolo unde sunt operate chartere, adica Mallorca și Tenerife.În perioada Revelionului sunt la mare căutare destinațiile exotice. Au fost chartere către Mauritius, Maldive, care au plecat cu grad maxim de ocupare. Sunt însă foarte mulți care pleacă în Thailanda, Zanzibar, Republica Dominicană etc., chiar dacă zborurile nu sunt directe din România și fac o escală.Potrivit ANAT, dacă vorbim de tot anul, la o medie de două vacanțe pe an, bugetul se ridică la 1.500-2.000 euro de persoană.