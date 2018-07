Unde să ne plasăm economiile atunci când inflația e mai mare decât dobânzile bancare? Să ne uităm la ce fac corifeii BNR cu banii proprii

Randamentele bancare sunt sub inflație, așa încât chiar garantate fiind, depozitele bancare au randamente negative. Sfaturi privind investiții găsim pe toate canalele media, dar unele pot fi părtinitoare, câtă vreme vin dinspre oameni cu interese în industria financiară. Cel mai bun lucru e să te uiți la ce fac cei care au informații permanent actualizate și de cea mai bună calitate cu privire la evoluția și perspectivele economiei. Adică cei din fruntea Băncii Naționale. Unde își depun economiile membrii CA al BNR, ce investiții preferă, care sunt băncile preferate cu care lucrează?





Guvernatorul Isărescu: Preferă depozitele bancare, cele mai consistente fiind în lei

Vezi aici declarația de avere a Guvernatorului.

Nu are un profil investițional foarte diversificat. În cea mai recentă declarație de avere (de la jumătatea lunii iunie 2018), Isărescu a trecut conturi bancare la două bănci- BCR și Unicredit, atât în lei cât și în euro și dolari SUA. E drept, majoritatea banilor din conturi sunt în moneda națională. Înafara firmei proprii (Măr s.r.l.), Isărescu mai are plasate acțiuni de 100 de lei la CRH Ciment (fostul Lafarge).





Primvicele Florin Georgescu- un investitor cu experiență

Fost ministru al Finanțelor, Georgescu este un investitor cu experiență. În 2012 deținea un portofoliu de titluri de stat de 2,26 mil. lei (circa 507.000 euro), el începând să investească în titluri de stat cu un an înainte. În 2018, investițiile lui Georgescu s-au orientat către unul din fondurile de investiții ale Erste Asset Management, mai exact către Erste Bond Flexible. Peste 80% din valoarea portofoliului acestui fond se investește în instrumente financiare cu venit fix precum obligațiunile de stat, municipale sau corporative. Cel mult 20% din resursele pe care le are la dispoziție sunt direcționate strategic și către alte tipuri de instrumente financiare, printre care şi depozitele bancare.

Principalele conturi bancare sunt tot sub ”umbrela” Erste, adică la BCR. Georgescu mai are plasați 32.000 de lei ca împrumut acordat în nume propriu.





Viceguvernatorul Eugen Nicolăescu deține în numerar 25.000 de euro. Că nu se știe...

Vezi aici declarația de avere a lui Nicolăescu.

Lucrează în principal cu BCR și BRD. La BRD are și un împrumut de nevoi personale luat în 2016 (cu maturitatea de 5 ani). În 2017, după ce a fost numit viceguvernator, Nicolăescu și-a făcut două contracte la NN Asigurări. Unul de tip Next (un produs de economisire dedicat clientilor care au contracte de asigurare care au ajuns la maturitate, care îmbină beneficiile unui randament garantat cu protectia financiara in caz de deces din accident sau din orice cauza) și altul de tip Capital (destinat celor care, la un moment dat, au peste 8000 de lei pentru investiții. Se achită o singură dată prima de asigurare o singura dată, în momentul încheierii contractului si alegi in care dintre programele de investitii vrei să pui banii). Nicolaescu a mai trecut în declarația de avere faptul că deține 25.000 de euro în numerar.





Liviu Voinea. Nu e un investitor foarte sofisticat, preferând depozitele bancare în lei

Preferă să lucreze cu Raiffeisen Bank și BT. Nu e un investitor foarte sofisticat, preferând depozitele bancare în lei. Are un credit ipotecar de 600.000 de lei luat pe 5 ani (2015-2019) de la BT. Mai are circa 150.000 de lei plasați la Metropolitan Life.





Dinu Marin- terenuri, investiții două edituri dar și jucător pasiv pe piața de capital

Vezi aici declarația de avere a lui Dinu Marin. Marin deține 5 imobile și 3 terenuri, dar e și un investitor pe piața de capital. Are acțiuni la SIF2 și SIF4. Mai deține câte 50% din Editura Economică și Editura Economică Preuniversitaria. Are un apartament dat în chirie în sectorul 2, încasând anual 32.000 de lei. Își ține banii la BCR, împărțiți în 4 depozite a câte 100.000 de lei, toate deschise în 2018.





Daniel Dăianu- obligațiuni municipale, acțiuni la BVB (energie și utilități) și depozite bancare

Profesorul Dăianu își ține economiile la 4 bănci: CEC Bank, Raiffeisen Bank, ING, BCR. Deține două imobile și 5 terenuri. Plasamentele lui Dăianu sunt în acțiuni listate la BVB (Romgaz, Transgaz, Transelectrica) și în 500 de acțiuni la clubul Borussia Dortmund, Dăianu este și cumpărător de obligațiuni municipale (are peste 300.000 de lei investiți în aceste instrumente).





Gheorghe Gherghina- active financiare puține, preferă să-și ajute copiii

Considerat mult timp ”tătucul Bugetului”, Gheorghe Gherghina deține 8 terenuri și 4 imobile. Nu are conturi bancare asumate, dar și-a împrumutat băianul și nora cu circa 100.000 de euro.







Agnes Nagy- profesor. Preferă depozitele bancare

Are un teren și un imobil, conturi bancare la Piraeus Bank, ING și BRD. Nu cu mult peste 50.000 de euro în total. Deține acțiuni la Aeroteh (100 de lei) și Tax Audit srl (117.000 lei)





Jorj Stoenescu. Poet

Are un imobil în care locuiește, fără terenuri și cu conturi bancare la Raiffeisen Bank, Bancpost (mă rog, BT acum) și BCR.La ultimele două are cei mai mulți bani plasați. Încă vreo 10.000 de euro ”stau” în tablouri și icoane. E poet, nu are profil de investitor sofisticat.