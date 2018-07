Creditul neguvernamental total s-a majorat în iunie pentru a șasea lună la rând

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a comunicat marți datele cu privire la evolutia indicatorilor monetari in iunie si primul semestru al anului curent. ”Statisticile confirmă climatul pozitiv din sfera pieței creditului privat, susținut de nivelul redus/accesibil al costurilor reale de finanțare (dat fiind că majorarea ratelor nominale de dobândă a fost contrabalansată de accelerarea inflației). Datele indică și continuarea tendinței de creștere a depozitelor cu un ritm mai puternic față de creditare, evoluție determinată de majorarea veniturilor, a ratelor de dobandă la depozite precum și de gradul ridicat de prudență”, se arată într-o analiză pubicată de economistul șef al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu.■ Astfel, conform statisticilor bancii centrale oferta de moneda (indicatorul M3) a urcat cu 1.6% luna/luna la 362.2 miliarde RON in iunie, evolutie determinata de majorarea activelor interne nete cu un ritm lunar de 6.1%, la 208.7 miliarde RON (activele externe nete s-au ajustat cu 3.9% luna/luna la 153.4 miliarde RON).■ In dinamica an/an M3 a accelerat de la 10.9% in mai la 12.8% in iunie: activele externe nete si cele interne nete au crescut cu 2.6%, respectiv 21.6%.■ In contrapartida, creditul neguvernamental total s-a majorat pentru a sasea luna la rand in iunie, cu un ritm lunar in accelerare la 1.4%, pana la 242.4 miliarde RON (maxim istoric).■ Se evidentiaza cresterea creditului denominat in RON cu 1.9% luna/luna la 157.7 miliarde RON, evolutie care confirma faptul ca sectorul privat a profitat de nivelul redus al costurilor reale de finantare. Creditul acordat populatiei a crescut cu un ritm lunar de 1.9%, la 88.9 miliarde RON, iar segmentul companii s-a majorat cu 2% luna/luna la 68.8 miliarde RON.■ De asemenea, creditul denominat in valuta a urcat cu un ritm lunar de 0.4%, la 84.8 miliarde RON in iunie, pe fondul majorarii componentei companii cu 1.6% luna/luna la 45.3 miliarde RON (pe segmentul populatie s-a inregistrat o ajustare cu 1% fata de mai, pana la 39.4 miliarde RON).■ Dinamica anuala a creditului neguvernamental a accelerat de la 6.4% in mai la 6.8% in iunie.■ Creditul acordat in moneda nationala s-a majorat cu 15.3% an/an, evolutie influentata de nivelul redus al ratelor reale de dobanda, cresterea veniturilor populatiei, continuarea ciclului investitional si ameliorarea ofertei de servicii bancare. Componentele populatie si companii au crescut cu 22.1% an/an, respectiv 7.6% an/an.■ Pe de alta parte, creditul denominat in valuta a continuat sa scada in iunie, dar cu un ritm in atenuare, de 6.2% an/an: segmentele populatie si companii s-au ajustat cu 10.1% an/an, respectiv 2.4% an/an.■ In S1 creditul neguvernamental s-a majorat cu 6.5% an/an, pe fondul majorarii componentei RON cu 16% an/an (segmentul valutar s-a ajustat cu 7% an/an).■ In abordarea alternativa soldul creditului acordat populatiei a crescut cu 5.3% ytd la 128.3 miliarde RON la sase luni, evidentiindu-se majorarea componentei ipotecare cu 5.5% ytd la 69.8 miliarde RON (nivel record), evolutie influentata puternic de Programul Prima Casa. De asemenea, soldul creditului de consum a urcat cu 5.2% ytd la 56.6 miliarde RON (maximul din martie 2013), ceea ce confirma majorarea cererii de credite inainte de o crestere si mai puternica a costurilor de finantare.■ Creditul directionat catre companii a urcat cu 3.3% ytd la 114.2 miliarde RON in perioada ianuarie-iunie 2018.■ La sfarsit de iunie creditul in RON reprezenta 65% in totalul creditului privat.■ Datele BNR indica si continuarea tendintei de majorare a depozitelor neguvernamentale in iunie, cu 1.4% luna/luna la 312.9 miliarde RON (nivel record). Se noteaza majorarea depozitelor in valuta cu un ritm lunar de 2.6%, la 103.5 miliarde RON: segmentul populatie a urcat cu 2.8% la 73.3 miliarde RON, iar componenta companii a crescut cu 1.9% la 30.2 miliarde RON.■ Depozitele in RON au consemnat un avans lunar de 0.8% la 209.4 miliarde RON in iunie, evidentiindu-se cresterea componentei populatie cu 1% luna/luna la 114.4 miliarde RON (segmentul companii a urcat cu 0.5% la 95 miliarde RON).■ Dinamica anuala a depozitelor neguvernamentale a accelerat de la 10.6% in mai la 12.4% in iunie: componentele RON si valuta au urcat cu 11.9%, respectiv 17%.■ Astfel, raportul credite/depozite s-a consolidat la 77.5% in iunie, cu urmatoarea distributie: 75.3% pe segmentul RON, 81.9% componenta valutara.■ In scenariul actualizat prin incorporarea datelor din iunie creditul neguvernamental ar putea creste cu ritmuri medii anuale de 5.9% in 2018, 3.3% in 2019 si 2.9% in 2020.