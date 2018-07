”Noul” Piraeus Bank își face o echipă de conducere beton cu cei mai buni bancheri din piață

“Piraeus Bank România se află pe direcția bună. Suntem susținuți de doi investitori puternici, cu forță financiară și experiență vastă: compania americană de investiții private J.C. Flowers & Co. și BERD. Cu sprijinul noilor noștri acționari suntem deja un jucător mai puternic, cu acces la resurse financiare și expertiză. Avem o afacere solidă și o echipă foarte bună. Pe termen scurt ne propunem să fim un partener mai competitiv și mai atrăgător pentru clienții noștri și pentru piața românească”, a explicat Bruynseels, Președinte și membru al Consiliului de Administrație al Piraeus Bank România.







Cine e Dominic Bruynseels, noul CEO al Piraeus?

El va coordona întreaga activitate a băncii și va prelua în subordine directă funcțiile de control ale Piraeus Bank România. Dominic Bruynseels, cu cetăţenie britanică, a condus BCR, cea mai mare bancă din România, între iulie 2008 şi aprilie 2012. Timp în care s-a căsătorit cu fosta lui consilieră de la BCR, cu care are 2 copii, înafara celor 5 dintr-o relație anterioară. Ramona Chirilă Lohan, soţia lui, a fost director executiv pentru programul Repatriot al Romanian Business Leaders. După plecarea de la BCR, Bruynseels a lucrat în afara țării, dar a dorit mereu să se întoarcă în România, noua sa familie fiind aici. Profesional, bancherul Dominic Bruynseels este este unul dintre cei mai experimentați bancheri, cu o practică internațională de aproape 40 ani în sectorul bancar – inclusiv în cadrul Standard Bank of South Africa, Banca Comercială Româna, Barclays Bank PLC.







Dominic a fost Președinte al Private Investors în Africa, Vice-Președinte al Overseas Development Institute, Membru al Directoratului Consiliului Investitorilor Străini în România.





El este membru al Chartered Institute of Bankers, are o diplomă în Studii Financiare, Chartered Institute of Bankers, o diplomă MBA, la Henley Management College si este licențiat în Istorie Medievală la Durham University.





Cătălin Pârvu (61 de ani), fostul CEO, rămâne Prim Vicepreședinte, membru al Consiliului de Administrație

El va gestiona segmentele Corporate, IMM, Trezorerie și Piețe Financiare, Dezvoltare Produse și Campanii, Prevenire Fraude și Investiții pe Piața de Capital. Pârvu este omul care a reușit să mențină banca cu capital elen în top, chiar dacă pentru asta a făcut și compromisuri- cum ar fi strategia agresivă de extindere. . Într-un interviu acordat HotNews, Pârvu recunoștea că înaintea crizei, băncile nu erau pregatite sa asigure un training adecvat angajaților. Toti voiau sa vanda credite, sa extinda reteaua, sa ia cota de piata…asa a fost atunci! Asta e unul din elementele pe care le trec la greseli”, mărturisea Cătălin Pârvu.







El a preluat conducerea executiva a Piraeus Bank Romania in 2008, dupa ce grupul a decis sa separe partea administrativa de cea executiva. Parvu a venit la Piraeus în toamna lui 2006, venind de pe postul de vicepresedinte responsabil cu retail-ul in HVB Tiriac.Absolvent al Facultatii de Automatica din cadrul Universitatii Bucuresti, Pârvu detine o diploma in matematica la Universitatea din Bucuresti si o diploma de studii postuniversitare in Management Bancar si Piete de Capital la Institutul de Studii Economice.





Este unul dintre pionierii pieței autohtone de banking, cu o experiență de 28 de ani în sectorul bancar, la a cărui dezvoltare a contribuit semnificativ. A avut o implicare majoră în expansiunea segmentului de carduri – debit și credit – și a conceptului de bancassurance în România.





Mădălina Otilia Teodorescu, Vicepreședinte, va continua să supervizeze activitățile rețelei teritoriale a Piraeus Bank România și întreaga activitate de Retail

Mădălina e unul dintre cei mai buni bancheri români din piață. Are atât experiența top managementului cât și middle-managementului. E de aproape 25 de ani în zona bancară și știe cu ce se mănâncă pâinea de bancher. Este printre nu foarte numeroși oameni pe care dacă-i trezești noaptea din somn, știu să-ți spună strategiile concurenței, cotele de piață pe diferitele produse bancare, zona în care poți câștiga și segmentele pe care devii vulnerabil. Poate merita un loc și mai în față decât i s-a oferit.



Consiliul Director este condus de Nicolae Dănilă, în calitate de Președinte, mandatat pentru următorii patru ani

Despre Dănilă nu sunt foarte multe lucruri de spus. Unul dintre cei mai bogați bancheri, el a adunat peste 42 de ani de experiență bancară, deținândfuncții de Top Management în instituții bancare precum JP Morgan Chase (România), Chase Manhattan Bank (România) și Banca Comercială Română și a fost, pe rând, Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României și Consultat Strategie în cadrul BNR.





Nu e exclus să-l vedem ca viitoare propunere pentruun post de Guvernator, dacă ambientul politic se modifică. Dănilă a urmat cursuri de specializare la instituții din Londra, Paris, Frankfurt, Lausanne, New-York. Este Membru al Asociației Economiștilor din România, Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru al Clubului de la Roma – secțiunea România, Membru al ASPEN România, Membru al Societății SOREC România.





