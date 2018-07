Aproape 4.000 de români ar putea fi afectați de greva de la Ryanair. Pasagerii au dreptul la despăgubiri, conform legislației UE

Pasagerii afectați au dreptul la despăgubiri de până la 600 euro

Ei pot aplica pentru compesanții în termen de trei ani de când zborul a fost anulat, întârziat sau suprarezervat.

Din totalul numărului de zboruri programate în ultimele 36 de luni, peste 1.500 nu și-aurespectat programul de zbor



Majoritatea cetățenilor țărilor membre UE nu știu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene





Condiția este ca pasagerul să părăsească Uniunea Europeană cu orice companie aeriană sau să sosească în Uniunea Europeană cu o companie aeriană înregistrată în UE (sau Islanda, Norvegia sau Elveția).

66% din turiștii europeni susțin că operatorii aerieni nu le oferă informații suficiente despre drepturile lor ca pasageri



13 milioane de pasageri pierd anual 5 miliarde de euro, pentru că nu aplică pentru despăbugiri pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate



Deși pasagerii au dreptul să aplice pentru despăbugiri de până la 600 euro, doar 50% dintre ei aplică pentru compensații. Unul dintre motivele principale este faptul că transportatorii aerieni nu informează pasagerii despre drepturile acestora, după cum susțin 66% dintre participanții la studiu.

Mai mult, în ciuda legii EC 261, existente de 14 ani, care reglementează dreptul pasagerilor la despăgubiri, aceștia nu aplică pentru compensații din următoarele motive: nu știu că au acest drept (42%), nu cred că sunt eligibili pentru despăgubire (36%) și nu știu cum să depună o reclamație (24%).

Circa 3.800 de români ar putea fi afectați, azi și mâine, de greva însoțitorilor de zbor ai companiei low-cost Ryanair, conform unei estimări a AirHelp, companie specializată în obţinerea de compensaţii pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate.„În cele două zile sunt programate 38 zboruri Ryanair din România, iar dacă vor fi anulate sau întârziate, ar putea fi afectați în medie 3.800 de pasageri, luând în calcul cu grad mediu de ocupare de 100 de locuri per cursă”, se arată în document.În România sunt afectate, astăzi, 13 curse din București, către Bruxelles, Berlin, Atena, Dublin, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Roma (2 curse dus), Timișoara (2 curse dus), Madrid și Londra. În aceeași situație vor fi una din Oradea către Milano și alte două dus de la Timișoara către București.Conform datelor companiei, pasagerii afectați au dreptul la despăgubiri de până în la 600 de euro de persoană, dacă zborul lor a avut o întârziere mai mare de 3 ore, a fost anulat sau suprarezervat.Românii pot aplica și obține despăgubiri chiar dacă compania aeriană le oferă loc pe un alt zbor către destinația în care trebuie să ajungă, vouchere pentru mâncare și băutură și/sau loc de cazare.Dreptul la despăgubiri pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate de către o companie aeriană de linie sau low-cost este reglementat de Uniunea Europeană prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004.Spre exemplu, un cetățean american care zboară din SUA sau Africa către o destinație din UE cu o companie ca Air France sau Lufthansa are dreptul la despăgubiri în cazul în care zborul său este afectat de întârzieri, anulări sau suprarezervări.Totuși, pasagerii afectați pot fi eligibili pentru despăgubiri doar cu următoarele condiții:- Zborurile înregistreaze întârzieri de cel puțin trei ore- Este exclusiv vina companiei aeriene (ex: s-a defectat o aeronavă). Nu reprezintă motiv de compensații condițiile meteo, vremea nefavorabilă, tulburările politice, atentatele teroriste.- Compania aeriană refuză îmbarcarea pasageruluiDe asemenea, potrivit Directivei Europene 261/2004, dacă un zbor are mai multe escale, inclusiv întârzierea la una dintre ele poate fi despăgubită, dacă sunt respectate condițiile de eligibilitate. Esențial este ca toate acele zboruri să fie pe o singură rezervare. În prezent, spune AirHelp, multe zboruri sunt operate în code-share cu partenerii aerieni din aceeași alianță, însă compania care emite biletul de zbor este răspunzătoare pentru operarea cursei până la final, inclusiv pentru întârzierile sau anulările ce pot apărea.Din acest an, zborurile întârziate sau anulate din cauza grevelor spontane ale piloților și însoțitorilor de zbor sau personalului de pe aeroporturi se încadrează automat în dreptul la compensanții. Pasagerii pot aplica retroactiv pentru despăgubiri în termen de trei ani după momentul zborului afectat și pot primi compensații până la 600 de euro.Conform datelor companiei, în ultimii trei ani, peste 120.000 de pasageri din România au fost afectați de zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate. Dacă aceștia ar fi aplicat pentru despăgubiri, ar fi fost recompensați cu 34 de milioane de euro.“Din totalul numărului de zboruri programate în ultimele 36 de luni, peste 1.500 nu și-au respectat programul de zbor, cele mai multe astfel de întâmplări având loc la nivelul anului 2016, când 566 de zboruri au fost întârziate sau anulate. Pe parcusul anului 2017, peste 42.000 de pasageri care au călătorit din România au fost afectați de întârzieri de mai bine de trei ore ale zborurilor, respectiv anulări și supraîncărcări ale curselor”, menționează sursa citată.Potrivit AirHelp, la nivelul lui 2017, între orașele din România și cele din străinătate au fost operate peste 152.000 de zboruri, din care peste 36.000 de curse au înregistrat întârzieri sau anulări.“Cele mai problematice zboruri cu plecare din România, adică cele mai multe și mai mari întârzieri, au fost către Istanbul (Aeroportul Ataturk) - o întârziere totală de 14.134 minute, 236 ore sau aproximativ 10 zile, către Viena, ruta Timișoara-București, către Munchen și către București. Tot la nivelul anului 2017, cea mai aglomerată zi pe aeroporturile din România a fost 18 august, data la care erau programate 285 de zboruri cu plecare din România. Dintre acestea, 29 au avut întarzieri între 15 și 180 de minute, două au avut întârzieri mai mari de trei ore, respectiv alte două au fost anulate”, informează compania.Din aproximativ 34.000 de pasageri din acea zi, 450 sunt eligibili pentru compensații, sumele totale fiind de aproape 138.000 de euro pentru cele patru zboruri.Cea mai aglomerată lună pentru România, în 2017, a fost noiembrie. După numărul mare de zboruri întârziate sau anulate pe toate aeroporturile din țară, destinațiile cele mai problematice au fost Istanbul, Viena și Munchen.Un studiu realizat de AirHelp, la nivelul Uniunii Europene, arată că 85% dintre cetățenii țărilor membre nu știu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene.