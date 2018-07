Noua lege cashback a fost publicată în Monitorul oficial și va intra în vigoare din 27 iulie

În Monitorul oficial de marți a apărut Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Mai exact, noua lege cashback, prin care firmele care au realizat în exercițiul fiscal anterior o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro (50.000 euro x 4.6597 = 232.985 lei) au obligația de a se dota cu cititoare de card sau alte tehnologii moderne de încasare prin transfer bancar a contravalorii bunurilor sau serviciilor vândute. E vorba de agenții economici ce au livrări de bunuri în sistem en-gross, en-detail și prestatorii de servicii care au depășit plafonul cifrei de afaceri amintit.





Reamintim că în varianta anterioară, plafonul stabilit era de numai 10.000 de euro, plafon care îi punea în dificultate pe antreprenorii mici din zona rurală care nu-și permiteau achiziția echipamentelor necesare. De asemenea, micile magazine sătești, spuneau că acordarea avansului în numerar de 200 de lei ar putea fi o problemă, întrucât pot exista situații în care vânzările zilnice nu trec de 4-500 de lei, iar dacă doi clienți solicită câte 200 de lei cash, magazinul rămâne fără lichiditățile necesare pentru plata furnizorilor. Ulterior, proiectul a fost modificat în sensul că toate cheltuielile legate de achiziția și montarea echipamentelor să fie acceptate de instituțiile acceptante.











Backgound:

• Legea menține posibilitatea acordării avansurilor de numerar în sumă de până la 200 de lei, iar operatorul economic poate solicita un comision de 1% din suma acorda în numerar. Instituțiile financiare au obligația să asigure echipamentele necesare într-un termen de maxim 30 de zile de la cererea persoanelor interesate.• Se menține, de asemenea, obligația instituțiilor publice de a se dota cu aceste cititoare de carduri când încasează sume de bani pentru activitățile efectuate.• Prezentele reglementări se aplică începând cu data de 27 iulie 2018, data intrării în vigoare a prezentei legi.Vechea lege a intrat în vigoare la începutul anului trecut, însă normele de aplicare au întârziat nepermis de mult. În aprilie 2017, în cadrul unei conferințe de profil, George Anghel, directorul executiv al APERO spunea: "Normele legii cash back trebuiau finalizate la 31 ianuarie, iar acum suntem în aprilie și încă nu le avem. Am discutat și la Finanțe și sperăm să ne apropiem de finalul elaborării. Din păcate, legea are un mare neajuns pe fond: ceea ce s-a dorit inițial- conectarea mediului rural la cel urban (prin modificarea pragului cifrei de afaceri a comercianților de la 10.000 la 50.000 de euro) va scoate exact mediul rural înafară acestei legi”."Legea cash back a avut două obiective majore: primul - reconectarea mediului rural la infrastructura de plăți a mediului urban și al doilea obiectiv - de a oferi posibilitatea celor 12 milioane de carduri active să poată face plăți și retrageri. Toate studiile ne arată că există un număr semnificativ de oameni în mediul rural care dețin card dar care nu au unde să le folosească din cauza lipsei POS-urilor și a infrastructurii. Modificarea inițială a pragului de la 100.000 de euro la 10.000 de euro ar fi adus 70.000 de comercianți noi care ar trebui să își instaleze POS-uri, incluzând aici comercianți, instituții și furnizorii de utilități publice. Pragul a fost iar mutat la 50.000. Am refăcut tot studiul de impact iar din cei 70.000 de comercianți au rămas circa 9.000, majoritatea fiind din mediul urban", mai spunea Anghel.De la 1 ianuarie 2017, comercianții cu cifră de afaceri de peste 10.000 de euro pe an erau obligați teoretic să dispună de terminale și să accepte plată cu cardul, conform legii 209/2016, prin care Parlamentul, în vechea legislatură, a scăzut de la 100.000 de euro la 10.000 de euro pragul cifrei de afaceri de la care se impune plată cu cardul pentru comercianți.Documentul mai prevedea ca magazinele să aibă voie să presteze un serviciu similar cu cel de la bancomate: cumpărătorii să poată retrage până la 200 de lei în numerar de pe carduri de la casa magazinului. În schimbul acestui serviciu - care nu este obligatoriu pentru magazin, ci este o posibilitate - comerciantul poate cere un comision de până la 1 % din banii retrași de client.Inițiativa legislativă, a fost depusă la Senat pe 1 martie și a fost semnată de 62 de paramentari ai Puterii, printre ei fiind și actualul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici (PSD) dar și fostul ministru Varujan Vosganian (ALDE).