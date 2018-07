Ionuț Dumitru: Situația bugetară la șase luni mi se pare îngrijorătoare. Ce poate face Guvernul

În primul rând pe partea de venituri să se asigure că vor colecta ceea ce s-a bugetat și poate chiar mai mult decât atât.

Pe partea de cheltuieli trebuie să țină un control extrem de strict până la finalul anului, acolo unde se poate.

La cheltuielile de personal și de asistență socială acestea sunt obligatorii și mă îndoiesc că își asumă Guvernul o reducere acolo. Probabil alte cheltuieli vor fi reduse, în principal cheltuielile de investiții, care sunt subiectul principal atunci când este nevoie de ajustare în buget.

Guvernul poate menține deficitul bugetar sub nivelul de 3%, dar are nevoie de un control strict al cheltuielilor, susține Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, care a menționat faptul că una dintre soluții probabil va fi tăierea investițiilor.„Situația la șase luni mi se pare îngrijorătoare, în condițiile în care veniturile sunt puțin sub așteptări, în timp ce cheltuielile sunt mult peste așteptări. În principal cheltuielile sociale sunt foarte mari, deja, iar dimanica lor sugererează că la rectificare este nevoie de realocări foarte mari de bani din alte zone pentru a acoperi necesarul până la finalul anului", a spus Dumitru, pentru HotNews.ro.Potrivit acestuia, Guvernul are mai multe lucruri de făcut.„Ai nevoie de o corecție la nivelul bugetului, adică o rectificare bugetară care să facă corecțiile necesare", a precizat președintele Consiliului Fiscal.Potrivit acestuia, un deficit foarte mare nu afectează numai inflația și ținta asumată a BNR, ci și percepția de risc față de România, ratingul de țară.„Nu este de joacă. Trebuie ținut deficitul sub control dar, mai mult decât atât, nu numai deficitul este important, ci și structura cheltuielilor bugetare. Deja structura cheltuielilor bugetare este una nefavorabilă creșterii economice pe termen mediu și lung. Avem prea multe cheltuieli sociale raportat la totalul cheltuielilor noastre și prea puține investiții. Dacă raportăm cheltuielile sociale la totalul cheltuielilor bugetare o să constatăm că ponderea este mult mai mare decât la momentul în care s-a declanșat criza, în 2008-2009. Povara cheltuielilor sociale a ajuns la un nivel foarte greu suportabil de către buget", a explicat Ionuț Dumitru.Deficitul bugetar a crescut de la 0,88% în mai, la 1,61% în iunie, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice. Anul trecut, în aceeași perioadă, România avea un deficit de 0,73% din PIB. Primele șase luni s-au încheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei. În termeni nominali, suma este de două ori mai mare decât cea de la finalul lunii iunie 2017.