​Gândirea asiatică în practică. Subiectele care ne-au atras atenția în această săptămână

Publicitate la subsuoară în Japonia

Reclama variază în dimensiuni și sunt în diferite culori, iar chiriile pentru subsoară pot ajunge până la 90 de dolari pe oră.









Sud-coreenii merg cu mâncarea după ei, în afara țării









Primarul capitalei din Coreea de Sud s-a mutat într-un cartier foarte sărac

Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.O companie publicitară japoneză a venit cu o modalitate inedită pentru a atrage atenția clienților asupra produselor, folosind subrațul femeilor tinere, scrie The Straits Times , care citează SoraNews24.The Wakino Ad Company, care și-a început recent activitatea, a realizat niște poze pe site-ul propriu în care arată cum funcționează această strategie publicitară pentru portalurile de recrutare, școlile de actorie și altele.Compania este deținută de Liberta, specializată în produse de înfrumusețare pentru subraț.Wakino are deja primul client, respectiv lanțul de tratamente de înfrumusețare și dermatologie - Seishin Biyo Clinic.Compania a spus că este deschisă să angajeze și modele bărbați, urmând să organizeze și un concurs de frumusețe pentru subraț.Mai mult de jumătate dintre sud-coreenii care călătoresc în afara țării își iau cu ei mâncare de acasă, precum tăiței instant și condimente, conform unui sondaj citat de agenția Yonhap Acesta arată că 33% dintre respondenți nu sunt prea încântați de mâncarea străină, urmat de 30% care spun că iau mâncare coreeană pentru tovarășii de călătorie.28% dintre respondenți au spus că au tăiței instant, urmat de "gochujang" sau pastă iute de chili, cu 21%. De asemenea 12% dintre ei își impachetează și un vas cu faimosul kimchi picant fermentat.Academia chinezească de științe a anunțat că un ceas atomic a piedut echivalentul unei secunde în 30 milioane de ani, în cei doi ani în care s-au făcut teste în laborator, conform agenției de presă Xinhua Spre deosebire de celelalte ceasuri atomice, acesta folosește o tehnologie de atomi reci pentru a asigura o ultra precizie. Ceasurile cu atomi firbinți și-au atins deja limitele în ceea ce privește stabilitatea pe termen lung.Sistemele moderne de menținere a timpului pe Pământ și sistembul global de navigație prin satelit se bazează în mare măsură pe casurile atomice.Acuratețea cesului cu atomi reci se datorează mediului microgravitațional în spațiu precum și a atomilor reci pe care îi folosește. Sub condițiile de microgravitație, atomii reci sunt împinși de lasere. Observând performanța lor, este posibilă obținerea mai precisă a semnalului de timp, decât pe Pământ.Cerul nu mai este limita pentru îndrăgostiții care se gândesc la moduri neobișnuite de a-și comemora nunta, iar o companie japoneză se ocupă de acest lucru, informează The Straits Times , care citează AFP.Warspace, cu sediul în orașul Tsukuba, în apropiere de Tokio, a introdus un nou serviciu în parteneriat cu un hotel popular în ceea ce privește petrecerile de nuntă.Pentru 270 de dolari, cei care s-au căsătorit la hotel își vor putea grava numele și își pot alege elementele de design pe o placă de titan care va fi încărcată pe un mic satelit.Satelitul va fi dus la Stația Spațială Internațională pe o navă de aprovizionare, iar apoi va fi eliberată de astronauți.Satelitul va fi lasnat abia anul viitor, dar compania va începe deja să ia comenzi. Deși iubirea lor poate dura pentru totdeauna, nu e și cazul plăcilor comemorative. Sateliții vor sta în spațiu 2 ani, iar apoi vor arde la intrarea în atmosferă, când va coborî.Apartamentele care se află pe acoperișul clădirilor (frecvente în Coreea de sud) sunt considerate cele mai rele case din Seul, asta pentru că în ele este foarte cald vara și prea rece iarna, scrie The Straits Times . Aceste apartamente reprezintă alegerea celor săraci, tinerilor studenți și celor bătrâni care trăiesc în sărăcie. Locuințele de acest gen sunt cele mai ieftine opțiuni disponibile pe piața imobiliară.Primarul din Seul, Park Won-soon, și-a părăsit, duminică, casa spațioasă din centrul orașului și s-a mutat pe un acoperiș modest dintr-o zonă subdezvoltată din partea de nord a orașului.Astfel, în următoarea lună, apartamentul de 30 metri pătrați va fi folosit atât ca birou, cât și ca locuință. Primăria a cheltuit două milioane won (1.762 dolari americani), pentru șederea sa acolo.Micul apartament are două camere și o toaletă, nefiind dotat cu aer condiționat.Park, care a fost ales pentru a treia oară ca primar, a spus că prin mutarea sa vrea să experimenteze viața zilnică a cetățenilor orașului pentru a înțelege preocupările acestora în ceea ce privește locuințele.El a promis, în timpul campaniei electorale, că va trăi în nordul orașului dacă va fi reales pentru a treia oară. De asemenea, a menționat faptul că vrea să găsească moduri în care să reducă inegalitatea dintre cei care trăiesc în nord și cei mai bogați din sud, precum cartierul Gangnam.„Cred că problemele și soluțiile se găsesc acolo, decât în biroul de la Primărie”, le-a spus Park jurnaliștilor, după ce s-a mutat în noua locuință.El a mai afirmat că va folosi un ventilator pentru a-l ajuta să suporte temperaturile ridicate și umiditatea, care au atins recorduri, anul acesta. De asemenea, va citi cărți precum „Noile crize urbane”, de Richard Florida.Mutarea sa a creat controverse în Coreea de Sud. În timp ce unii lauda inițiativa sa, alții, în special din opoziție, spun că este un truc politic și o risipă de bani.Un expert imobiliar al Națiunilor Unite, care a vizitat Coreea de Sud în luna mai, a spus că i se pare alarmant faptul că în zona metropolitană casele nu sunt accesibile pentru gospodăriile formate din tineri și de cei cu venituri mici.