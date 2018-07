Profitul net al BCR în prima jumătate de an: 697 milioane de lei. Banca deține peste 20% din piaţa creditării imobiliare din România (credite noi generate)

Cu un rezultat operaţional de 740,9 milioane lei (159,2 milioane EUR), BCR a realizat un profit net de 697 milioane RON (149,7 milioane EUR) în primul semestru al anului 2018, arată datele publicate marți. BCR a înregistrat un avans consistent, de peste 50%, în creditarea persoanelor fizice, faţă de semestrul I 2017, consolidându-şi poziţia de principal partener bancar pentru românii care vor să-şi cumpere o casă, deţinând peste 20% din creditele imobiliare acordate în semestrul I 2018.







Ponderea împrumuturilor neperformante (NPL) a scăzut la 6,7%, comparativ cu 8,1% în decembrie 2017, cu rata de acoperire NPL urcând la un nivel foarte confortabil de 95,3%, în iunie 2018, faţă de 92,7%, în decembrie 2017.







Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în prima jumătate de an un profit net de 697 milioane RON (149,7 milioane EUR). În activitatea bancară retail, BCR a generat volume noi de credite de 4,1 miliarde RON în semestrul 1 din 2018, pe baza creşterii, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 40% a creditului de nevoi personale “Divers” şi o creştere la fel de importantă în vânzări pentru creditele imobiliare, incluzând creditul standard imobiliar “Casa Mea” precum şi creditele „Prima Casa”. BCR deține peste 20% din piaţa creditării imobiliare din România (credite noi generate).





În cadrul finanţărilor corporate, BCR se implică în câteva sectoare-cheie pentru economia românească, precum industria auto, agricultură, energie şi logistică. Co-finanţarea proiectelor dezvoltate cu fonduri europene rămâne solidă, portofoliul atingând un volum de co-finanţări de 8,2 miliarde RON.





Veniturile nete din dobânzi au crescut semnificativ cu 9,5%, la 962,3 milioane RON (EUR 206,7 milioane), de la 878,7 milioane RON (193,7 milioane EUR) în semestrul 1 2017, ca urmare a creşterii nivelului dobânzilor în piaţă, precum şi a volumelor mai mari de conturi curente. Veniturile nete din comisioane au avansat cu 3,1% la 349,4 milioane RON (75,1 milioane EUR), de la 338,9 milioane RON (74,7 milioane EUR), în semestrul 1 2017, graţie volumelor mai mari din business-ul de carduri şi din tranzacţii, precum şi din creditarea pentru afaceri noi. Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 0,9%, la 187,8 milioane RON (40,4 milioane EUR), de la 189.6 milioane RON (41,8 milioane EUR) în semestru 1 2017.



BCR a înregistrat eliberări de provizioane de 30,1 milioane RON (6,5 milioane EUR) în semestrul 1 2018, faţă de o cheltuială cu provizioanele de risc în valoare de 61,6 milioane RON (13,6 milioane EUR) în semestrul 1 2017, susţinute de reveniri complete şi însănătoşiri ale companiilor precum şi de o calitate mai ridicată a creditării noi, atât retail, cât şi corporate, care nu a mai generat credite neperformante.





Rata NPL de 6,7%, la 30 iunie 2018, a continuat să coboare faţă de nivelul de 8,1% în decembrie 2017, ca urmare a tranziţiei la IFRS9, continuării eforturilor de recuperare a creditelor neperformante, dar şi neînregistrării altor credite neperformante. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 95,3%.





Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 4,5% la 34.994,3 milioane RON (7.504,5 milioane EUR), la 30 iunie 2018, de la 33.490,9 milioane RON (7.189,2 milioane EUR), la 31 decembrie 2017, ca urmare a unor volume de creditare crescute pe segmentul retail (+8,3% anual), în timp ce creditele corporate au ramas la o valoare stabilă.









Și grupul austriac Erste, cel care controlează operațiunile BCR, a avut rezultate foarte bune în primele 6 luni, profitul net urcând la 774 mil. euro.



“Vreau să mulţumesc clienţilor noştri care aleg din ce în ce mai mult BCR drept partener de încredere pentru planurile lor. Aceasta performanţă, de care sunt cu adevărat mândru, se bazează în primul rând pe dedicarea colegilor mei în relaţiile cu toţi clienţii băncii şi vreau să le mulţumesc în mod special pe această cale. În perioada urmatoare ne vom intensifica eforturile să oferim servicii competitive, să consolidăm relaţii de încredere şi să promovam în mod particular servicii bancare şi creditare responsabilă. Mai mult, vom folosi şi vom crea toate oportunităţile posibile pentru implementarea programului nostru de educaţie financiară, menit sa sprijine independenţa financiară a tuturor celor care aspiră la o viaţa mai bună în România.” – Sergiu Manea, CEO BCRVânzările pentru companiile micro au crescut cu peste 60% în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinute de oferta revizuită de cont curent şi de implicarea în programul guvernamental StartUp Nation.În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 568 milioane RON. Se remarcă aici o creştere semnificativă, de 16%, în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a finanţărilor pentru întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ca urmare a strategiei proactive de susţinere a antreprenorilor locali precum şi a creşterii înregistrate în activitatea de leasing.Depozitele de la clienţi au stagnat la 52,481,6 milioane RON (11.254,7 milioane EUR) la 30 iunie 2018, faţă de 52.496,1 milioane RON (11.268,9 milioane EUR), la 31 decembrie 2017, bazat pe o creştere a depozitelor din zona retail şi o scădere a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca beneficiind totodată de surse de finanţare diversificate, inclusiv compania mamă.BCR se concentrează pe creditarea în lei, reuşind deja să inverseze mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.„Performanta Erste Group in primele sase luni ale acestui an a fost una dintre cele mai bune - profitul net a crescut cu 24% fata de anul precedent la 774 milioane EUR. Aceasta evolutie a fost determinata de o crestere de 3,3% a venitului net din dobanzi si de 5,3% a venitului din comisioane. Costurile de risc au ramas la niveluri scazute, iar raportul cost / venituri a scazut de la 64,3% la 58,8% in al doilea trimestru.Ne asteptam ca rezultatele noastre operationale sa continue aceasta tendinta pozitiva in a doua jumatate a anului 2018, avand in vedere ca economiile din Europa Centrala si de Est isi vor mentine ritmul superior de crestere, cu rate scazute ale somajului, salarii reale in crestere si competitivitate economica sporita”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.Venitul net din dobanzi a crescut – in principal in Republica Ceha si in Romania - la 2.213,8 mil. EUR (+3,3%; 2.143,0 mil. EUR). Venitul net din taxe si comisioane a crescut la 959,3 mil. EUR (+5,3%; 910,9 mil. EUR), sustinut in principal de venituri mai mari din serviciile de plata, administrarea de active si creditare.PerspectiveContextul operational se anunta favorabil expansiunii creditarii. Estimarile privind cresterea reala a PIB in 2018 se situeaza intre circa 3% si 4% pentru toate pietele principale din Europa Centrala si de Est, inclusiv Austria. Aceasta ar urma sa fie sustinuta in principal de cererea interna solida, in timp ce majorarea salariilor si scaderea ratei somajului ar trebui sa sprijine activitatea economica din ECE. Este de asteptat ca disciplina fiscala sa se mentina la nivelul intregii regiuni.Perspective de business. Erste Group are ca obiectiv in 2018 o rata a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% (pe baza capitalului tangibil mediu in 2018). Ipotezele de baza sunt: venituri in usoara crestere (presupunand o crestere de peste 5% a portofoliului net de credite si cresteri ale dobanzilor in Republica Ceha si Romania); scadere usoara a cheltuielilor ca urmare a unor costuri mai reduse cu proiectele si mentinerea costurilor de risc la minime istorice.Riscuri privind perspectivele. Impactul privind evolutia ratelor de dobanda alta decat cea estimata; riscurile politice sau masurile de reglementare impotriva bancilor; riscurile geopolitice si cele economice globale.