ANAF: Documentele pentru solicitarea numărului unic de identificare a aparatelor de marcat fiscale pot fi depuse prin SPV

ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare și atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se arată într-un comunicat de presă al instituției.“Astfel, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale pot depune "Cererea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală" - Formular C 801 și pot primi "Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale", spune ANAF.Formularul C 801 este disponibil pe site-ul www.anaf.ro la rubrica Servicii Online - Declarații Electronice.Informații despre completarea și transmiterea cererii, respectiv documentele care trebuie atașate, se regăsesc în Ghidul publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul secțiunii Servicii Online/"Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat)" sau pot fi obținute telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor - Call-center la nr. de telefon (+4).031.403.91.60.“Agenția Națională de Administrare Fiscală a întreprins toate demersurile pentru a facilita operatorilor economici obținerea numărului unic de identificare a caselor de marcat și le recomandă acestora să solicite certificatele prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Totodată, ANAF sfătuiește contribuabilii să depună formularul C 801 din timp, pentru a evita aglomerarea din ultimele zile”, menționează sursa citată.Pentru nedotarea cu aparatele de marcat definite la art. 3 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, ANAF va aplica sancțiuni contribuabililor mari și mijlocii, începând cu data de 1 septembrie, și contribuabililor mici, începand cu 1 noiembrie a.c.