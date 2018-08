Altă săptămână liberă pentru salariații din sectorul public. Cine și cât mai muncește în România? O comparație internă, dar și între țara noastră și alte state/Vezi ce spun cititorii HotNews care lucrează în străinătate

"Agajații din sectorul public vor avea o mică vacanță în a doua parte a lunii august", a anunțat sec premierul Dăncilă, la începutul ședintei de Guvern de joi. 15 august cade miercuri, iar declarând 16 și 17 august zile nelucrătoare, salariații din sectorul public vor avea o (altă) minivacanță de 5 zile. Să ne uităm la cine , cum și cât mai muncește în România. Dar și cum stăm la acest capitol față de alte țări. Față de acum 10 ani, în România se muncește mai puțin (în număr de ore/salariat) în cele mai multe sectoare ale economiei.Dar și în Europa e cam la fel.







​E drept, lumea s-a schimbat, iar echilibrul între viața personală și cea petrecută la birou capătă tot mai multă importanță.





Ce spun românii care lucrează în afara țării?

”Lucrez în Elveția de peste 15 ani și acum am 25 de zile de concediu plus 15 zile libere (sărbători legale). Pot ajunge la maxim 35 de zile de concediu în funcție de vechime și vârstă. Cu cele 15 libere sunt în total 50 de zile. Dacă un an întreg nu lipsesc de la servici pe motiv de boală mai primesc 2 zile de concediu bonus în anul următor. Merg la sală zilnic în pauză de prânz și-să bat în lemn-de ani de zile n-am fost la doctor. Plus că îmi și place ce lucrez și vin cu plăcere la servici. Sper că toți cititorii Hotnews să aibă ocazia să ajungă în situația mea”, ne scrie un cititor din Elveția.

”In Suedia se testează ziua de lucru de 6 ore, se pare că cu succes. Dar în timpul celor 6 ore nu există nici FB, nici știri, nici telefoane, nici cafelute”, ne scrie un alt cititor.

”Lucrez în IT în Germania de 6 ani, în Bayern și ideea e cam aceeași. Am 30 zile de concediu / an + vreo 13 zile libere oficiale. Lucrez într-un centru de cercetare din domeniul public unde primesc flexi-time, ceea ce înseamnă că primesc înapoi orele suplimentare când vreau. Cu acest sistem mai bag măcar 10 zile libere / an. Mă duc fericit la muncă? Da. Dau din mine tot, și încă cu plăcere! Merg într-o vacanță în timpul liber unde dau de lucru și altuia? Da. Familia e happy? Da. Stau la cafeluțe, pe FB sau știri în timpul serviciului? Nu, deși la stat aș putea. DAR, în Germania o pauză de o discuție între colegi nu durează mai mult de 2-3 min, pauză de masă poate fi oricât de lungă dar nu se calculează la orele de program, telefonul personal e închis sau folosit doar pt urgente, implicarea în muncă e totală. Apoi când ești acasă ești acasă!”, ne scrie un alt cititor. Pe scurt, adaugă acesta, mai mult timp liber e super-ok atâta timp cât muncă e eficientă.



Sublinierile ne aparțin.





Românii își iau de regula două săptămâni de concediu ( prin iulie-august) și restul în perioada Sărbătorilor de iarnă sau pentru evenimente personale.



În Europa, cam asta e și media concediului- 30 de zile, cu mici excepții

Austriecii dau cele mai mari concedii (zile libere plus concediu legal) din lume- pana la 43 de zile/an (pentru cei cu peste 25 de ani vechime care beneficiaza de 30 de zile de concediu plus 13 zile decretate libere de catre Stat).Dar , dincolo de concediile astea, cine mai muncește în economie?

Dacă ne uităm în Europa, lucrurile nu par să stea foarte diferit. Germanii și-au câștigat recent dreptul de a lucra 28 de ore/săptămână timp de până la doi ani pentru a petrece mai mult timp cu familiile lor. Acordul acoperă lucrătorii industriali din Baden-Württemberg, dar ar putea fi extins și în alte părți ale țării.

Cum e în Coreea de Sud?





Păi tocmai ce-au adoptat o lege de reducere a timpului de lucru cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții si a impulsiona angajarile, scrie Guardian . Adunarea Nationala a votat cu o larga majoritate o lege ce reduce numarul maxim de ore lucrate intr-o saptamana de la 68 la 52. Legea a intrat în vigoare în iulie li se va aplica mai întâi marilor companii, apoi afacerilor mai mici.

Topul țărilor cu cele mai multe ore lucrate anual:

P.S.

Se muncește mai mult în bănci și asigurări, în cercetare și în administrația publică. În rest, suntem cam pe minus (2017 față de 2009, repet.)România are în medie 2000 de ore pe an de muncă, dar acestea variază evident în funcție de segmentele din economie. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în activitățile recreative și de spectacole (scădere cu aproape 40% în perioada 2009-2017) și în cele privind tranzacțiile imobiliare.E drept că, din punct de vedere economic, concediul tău poate fi șansa altcuiva la venituri suplimentare. Atunci când îți iei concediu și te duci la o pensiune, decizia ta de a pleca în concediu poate fi șansa unui localnic de a-și găsi un loc de muncă pe perioada respectivă (pentru ca angajatorul lui să facă față volumului de activitate în creștere). Comerțul local poate crește la rândul lui dacă te decizi să îți petreci serile în restaurantele din zonă, etc. Iar, în plus, angajatorul tău poate subcontracta altuia lucrări pe care ți le-ar fi dat ție dacă nu ți-ai fi luat zilele libere.Dar să revenim.De partea cealaltă, a celor mai ”muncitori” români, cele mai mari creșteri le vedem în sectorul bancar, ( e drept, avem de-a face și cu efectul de bază), unde salariații de azi lucrează mult mai mult decât cei din perioada crizei.Cu toate acestea, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), germanii lucrează deja cu mult mai multe ore decât majoritatea salariaților din alte țări.În cel mai recent raport privind perspectivele de ocupare a forței de muncă al OECD, se arată că numărul mediu de ore lucrate anual de nemți este de 1.363 de ore pe an. Ca idee, britanicul mediu lucrează 1.676 de ore pe an (aproximativ 32 de ore pe săptămână). Cea mai ”muncitoare” țară are să fie Mexicul, unde un salariat muncește 2.255 de ore pe an (puțin peste 43 de ore pe săptămână).Pe locul doi este Costa Rica, deseori descrisă ca fiind cea mai fericită țară din lume. E urmată de Coreea de Sud, Grecia și Chile completează primele cinci.Mexic - 2255 de ore pe anCosta Rica - 2212Coreea de Sud - 2069Grecia - 2035Chile - 1974Rusia - 1974Polonia - 1928Letonia - 1910Israel - 1889Lituania - 1885Islanda - 1879Estonia - 1855Portugalia - 1842Turcia - 1832Irlanda - 1820US-1783Republica Cehă - 1770Ungaria - 1761Noua Zeelandă - 1757Slovacia - 1740Italia - 1730Japonia - 1713Canada - 1703Spania - 1695Slovenia - 1682UK - 1676Australia - 1669Finlanda - 1653Suedia - 1621Austria - 1601Elveția - 1590Belgia - 1551Luxemburg - 1512Franța - 1472Olanda - 1430Norvegia - 1421Danemarca - 1410Germania - 1363Sursa datelor: OECDÎn general, numărul mediu al orelor lucrate a scăzut în toate țările pentru care OCDE deține date. În Marea Britanie, de exemplu, un angajat tipic petrecea 1700 de ore pe an în anul 2000 - față de 1.676 acum. Restul sunt interpretări.: În calculele pe România am ținut cont de faptul că în 2010 am avut 257 zile lucrătoare, în 2011 am avut 255 de asemenea zile, în 2012, erau declarate 253 zile lucrătoare, la fel ca în 2013 și 2015, în vreme ce în 2014 am avut cu o zi lucrătoare mai puțin, iar în 2016 au fost 254 zile lucrătoare. Nu discutăm aici de(mai ales de diferențele dintre cum muncește un român față de un german de pildă. Adică despre productivitate). Doar trecem în revistă niște cifre.