Consumul privat– principala componentă a PIB, a urcat în prima jumătate a anului cu 6.5%, dar economiștii se așteaptă la o decelerare în următoarea perioadă

Vineri, Statistica a publicat datele cu privire la evoluția vânzărilor din comerțul cu amănuntul (variabilă proxy pentru consumul privat – principala componentă a PIB) în iunie și pe primele 6 luni din acest an. În iunie, afacerile din comerțul en detail au scăzut faţă de luna precedentă cu 1%, dar față de iunie 2017, au crescut cu 7,0%. Per total, după prima jumătate de an consumul privat a accelerat cu 6,5%, de la ritmul anual de 6.4% înregistrat în luna mai. Volumul vânzărilor de combustibili a decelerat de la 11.2% în aprilie, la 6.1 în mai, iar acum, în iunie, a coborât la 4.4%.





Iunie 2018 comparativ cu mai 2018Volumul cifrei de afaceri din comerţ, în luna iunie 2018, comparativ cu luna precedentă, a scăzut pe ansamblu cu 1,0%, ca urmare a scăderilor din comerţul cu carburanţi (scădere de 3,5%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,6%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,3%.Iunie 2018 comparativ cu iunie 2017Comerţul din luna iunie 2018, comparativ cu luna iunie 2017 a înregistrat o creştere cu 7,0% datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+8,2%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+7,4%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+4,8%).Perioada 1.I-30.VI.2018 comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2017Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul în perioada 1.I-30.VI.2018, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2017 a înregistrat o creştere cu 6,5% datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+7,4%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+7,0%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+4,4%).În ultimele luni ritmul anual al vânzărilor din comerțul cu amănuntul s-a situat sub potențial (indicator care se apropie de momentul de inflexiune), arată un raport recent al Băncii Transilvania. ”În scenariul macroeconomic central BT ne așteptăm la decelerarea dinamicii anuale a consumului privat (principala componentă a PIB) de la 10.1% în 2017 la 6.4% în 2018, 5.1% în 2019, respectiv 4.7% în 2020. Acest scenariu este susținut de temperarea venitului real disponibil al populației, semnalele de inflexiune din piața creditului, piața imobiliară și rebalansarea politicii economice, cu impact asupra costurilor de finanțare”, mai arată raportul citat.