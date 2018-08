Radu Crăciun: Chibițând despre investiții în RCS&RDS

Administrarea investițiilor de portofoliu este o meserie în sine, scrie Radu Crăciun pe blogul său . Una pentru care profesioniștii învață din greu într-un domeniu foarte complex și care nu este accesibil tuturor. Nu există scurtături și responsabilitatea este mare, pentru că acești oameni nu operează cu banii lor, ci cu banii altora. În plus, de cele mai multe ori operează sub ochii vigilenți ai unei autorități de supraveghere. Pe lângă aceștia, există chibiții. Ca aceia care știu ce ar fi trebuit să facă un antrenor de fotbal, cu toate că nu au jucat în viața lor pe un stadion. Sau un jucător de șah. Adică cei care pretind că se pricep la ce ar trebui profesioniștii în investiții să facă, dar habar nu au cum se asamblează un potofoliu investițional.





În plus, întotdeauna se pricep să facă “predicții” doar post factum. Nu îi vei auzi niciodată spunând care sunt oportunitățile de investiții acum.





Ei nu comentează despre câștiguri sau pierderi viitoare, pentru că nu le știu. Ei comentează doar despre pierderi și câștiguri trecute, care sunt certe, și că urmare pot clamă convenabil că le știau și erau ușor de anticipat.

Pentru ca principiul dupa care ei par sa se ghideze este: Calomniati, calomniati, ceva tot va ramane!





De câte ori nu ați citit în presă, culmea, de specialitate: dacă ați fi investit acum 1 an în acțiunea X ați fi avut un randament de 10 ori mai mare decât într-un depozit bancar. Ca și cum cele două tipuri de investiții sunt comparabile, sau că și cum cineva v-ar fi spus de la bun început să investiți și nu ați vrut.Sau, mai nou: fondurile de pensii au pierdut 34 de milioane din banii contribuabililor prin investitia la Digi. Fara sa se tina cont ca banii se pierdeau cu adevarat daca actiunile ar fi fost vandute. Adica, cu alte cuvinte, pierderea era “realizata”, ceea ce nu este cazul. Pana la urma, faptul ca pretul apartamentului in care locuiti scade la un moment dat sub valoarea de achizitie nu inseamna ca ati pierdut vreu ban, nu-i asa? De fapt, vorbim de o scadere momentana a valorii activelor, in conditiile in care exista brokeri ce vad un potential important de crestere a actiunilor in viitor.Un alt mod de a chibita despre investitii si a arata ca, de fapt, oricine poate fi mai priceput decat profesionistii, este sa te uiti la portofoliul de zeci de actiuni ale unui fond, sa alegi o actiune a carei valoare a scazut si apoi sa perorezi post factum despre lipsa de pricepere a managerilor de portofoliu, care au fost incapabili sa anticipeze acest lucru. Ca si cum e obligatoriu ca toate actiunile dintr-un portofoliu de actiuni sa creasca. Ca si cum nu construirea unui portofoliu diversificat este arta de a te pune la adapost de surprize si de a obtine performanta. Iar ceea ce conteaza in final este performanta intregului portofoliu investitional. Si, da, o evolutie pozitiva a acestuia poate fi consecinta unui amestec de actiuni care cresc si altele care scad. (Va dati seama ca toti managerii de portofoliu care au investit in Facebook si Twiter sunt niste ratati, avand in vedere scaderile acestor actiuni din ultima saptamana?).Mai exista si chibitii care comenteaza doar ca sa nu isi piarda vizibilitatea personala, chiar si cu riscul de a se face de ras. Ca in cazul unui avocat cu notorietate, care spune ca actiunile RCS&RDS au fost vandute printr-un plasament privat, pe marginea caruia apoi “brodeaza”, sugerand tot felul de scenarii cu conotatii neetice. Presupunand ca o astfel de afirmatie a fost facuta din ignoranta chibitului, merita sa il luminam si sa spunem ca actiunile RCS&RDS au fost vandute printr-o oferta publica in vazul tuturor. Nicidecum printr-o negociere secreta la ceas de seara, intre grupuri oculte avand informatii privilegiate.Impactul chibitilor este gradual, in functie de vizibilitatea pe care o au si de functie. Cei anonimi au un impact limitat, cel mult in randul apropiatilor. Urmatorii ca impact sunt chibitii care scriu in presa si care au o vizibilitate substantial marita, ajustata pentru credibilitatea de care se bucura. In final, riscul unui impact semnificativ provine de la chibitii vizibili, care isi dau cu parerea despre companii listate, in conditiile in care mai ocupa si o functie importanta in stat.Si, din pacate, lista declaratiilor care isi propun sa loveasca in firme listate din considerente politice incepe in SUA si se termina pe malurile Dambovitei. Vorbesc despre oficiali de varf, care isi permit sa comenteze din pozitii de chibiti evolutiile viitoare negative ale unor firme care, ce surpriza, ajung apoi profetii autoconfirmate, cu penalizarea investitorilor si a emitentilor prin scaderea valorii actiunilor. Demersuri care sapa la fundatiile unei institutii atat de importante precum bursa, care din vehicul de finantare a afacerilor se transforma in instrument pentru vendete politice. Iar asta, pentru o bursa inca in faza copilariei precum cea de la Bucuresti, este letal.Avand in vedere riscul ca ei sa fie identificati ca profesionisti de catre concetatenii neavizati, nu ne ramane decat o singura optiune. Sa ii expunem.