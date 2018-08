​Gândirea asiatică în practică. Subiecte care ne-au atras atenția. De la japonezii care au găsit soluția pentru a nu închide sucursalele bancare, la un robot care livrează alimente în China

Cum funcționează





Această schemă este de așteptat să fie adoptată de băncile regionale care operează sucursale cu profitabilitate scăzută, multe dintre ele fiind în zone depopulate.













Un consiliu format din Banca Națională Coreei (Bank of Korea) și băncile comerciale au decis să dezvolte standardele tehnologice și să creeze o aplicație mobilă pentru noul serviciu prin care vânzătorii vor putea primi banii direct din conturile bancare ale cumpărătorilor.

Banca Centrală a anunțat că lucrează la un nou serviciu prin care se vor simplifica plățile mobile în Coreea de Sud, scrie Yonhap . Practic, vânzătorii vor putea încasa banii direct din conturile clienților, fără ca băncile comerciale să mai perceapă comisioane firmelor din comerț pentru punerea la dispoziție a infrastructurii.

„Dacă noul sistem de plăți va fi în funcțiune de anul viitor, va oferi mai multe opțiuni clienților și va ajuta la scăderea costurilor sociale legate de comisioanele cardurilor de credit. Vom construi o nouă infrastructură de plăți pentru bănci și magazine. Ei vor putea să-și dezvolte modelele de afaceri bazându-se pe noul sistem”, a declarat Lee Jong-yeol, directorul diviziei de e-finance al Băncii Centrale.





„Stând în calea bărbatului de a folosi toaleta, poliția l-a constrâns să dea drogurile”, a explicat judecătorul Yuki Tsuyoshi.













Pe o stradă dintr-o zonă rezidențială din Beijing un cub colorat în galben și negru, de dimensiunea unei mici mașini de spălat, merge la destinație, informează ChinaDaily









Asia are multe concepte și idei care nu ne sunt familiare. Multe dintre acestea se pot găsi în știrile presei de pe continent. Vă prezentăm mai jos cinci subiecte, unele poate ciudate, care ne-au atras atenția în această săptămână.

Resona Holdings face un pas neobișnuit desemnând zilele lucrătoare ca fiind vacanțe regulate la sucursalele operate de băncile sale afiliate, scrie The Japan News

Angajații sucursalelor închise pot lucra, în schimb, la alte sucursale care sunt deschise în aceeași zi. Resona țintește astfel să-și mențină rețeaua de sucursale cu mai puțini angajați printr-o nouă schemă de personal.

În Japonia, băncile își închid sau consolidează sucursalele din cauza așteptărilor de reducere a veniturilor din cauza depopulării și a dobânzilor extrem de scăzute.

Resona Holdings are două bănci, respectiv Resona Bank și Saitama Resona Bank, acestea urmând să implementeze noua schemă. Cele două bănci operau în total 460 de sucursale, la finalul lunii martie.

Dacă una dintre sucursale este deschisă luni, miercuri și vineri, în timp ce alta este marți și joi, cele două pot lucra cu același personal. Cu alte cuvinte, cei care au lucrat luni la o sucursală, pot merge marți la cealaltă. Resona ia acum în considerare deschiderea unităților și în weekend

În Coreea de sud, anul trecut, zilnic s-au făcut plăți de 1,7 miliarde dolari cu carduri de credit și debit, reprezentând 75,4% din consumul privat total. Cardurile bancare au fost rar utilizate pentru emiterea de numerar.

Din cauza structurii complexe a industriei cardurilor de credit, vânzătorii care acceptă aceste carduri trebuie să plătească prestatorului de servicii (băncii nr.) o taxă de 2,1% din valoarea tranzacției. Pentru cardurile de debit, ei plătesc un comision de 1,6%.

Bank of Korea spune că vânzătorii și cumpărătorii nu mai trebuie să lucreze într-un sistem de plăți așa de complex. În noiembrie, anul trecut, un bărbat de 45 de ani a fost oprit de poliție într-o parcare din orașul Saitama, scrie SoraNews24 . În timp ce polițiștii îl chestionau, el le spunea în mod repetat că are nevoie la toaletă. Totuși, polițiștii i-au ignorat nevoile și au continuat cu întrebările, în același timp căutând prin lucrurile lui.

În cele din urmă a fost arestat pentru posesie de droguri

Ceea ce ar fi părut a arăta ca un caz închis, în care suspectul a fost prins, judecătoria din Saitama a decis acum câteva zile că arestarea a fost ilegală și i-au fost șterse toate acuzațiile.

Pe o stradă dintr-o zonă rezidențială din Beijing un cub colorat în galben și negru, de dimensiunea unei mici mașini de spălat, merge la destinație, informează ChinaDaily

Acesta este un robot autonom de livrat, ce transportă zilnic băuturi, fructe și alte alimente de la magazinul situat în zona rezidențială. Echipat cu un sistem GPS, cameră video și radiolocație, robotul este văzut de creatori ca viitorul logisticii în China, unde miliarde de pachete vor fi transportate zilnic.Acesta poate ajunge la 12 kilometri pe oră, iar unul dintre clienți, care și-a ridicat comanda, consideră că este loc de îmbunătățiri.„Punctul slab este că nu poate să livreze direct la ușă, ca un om”, spune clientul care nu locuiește la parter.„Este totuși destul de practic. Robotul livrează destul de rapid”, a mai spus acesta.Acest robot se adresează celor care plătesc fără numerar.China are una dintre cele mai mari piețe de cumpărături online, mai mult de jumătate din populație făcând cel puțin o comandă online de pe smartphone pe lună conform datelor PwC. În lume procentul este de 14%, la acest capitol.Fie că își cumpără electronice sau hârtie igienică, avocado sau haine, oamenii din China sunt obișnuiți să atingă un buton pe smartphone pentru a le sosi acasă produsele, chiar de câteva ori pe zi.Pentru a primi ceva prin intermediul robotului, clietul trebuie să aleagă produsul, să selecteze adresa și să plătească prin smartphone.Angajații supermarketului pun produsele în robot, iar acest pleacă apoi spre destinație.Robotul creat de Zhen Robotics cântărește 30 de kilograme, are șase roți, patru camere care scanează neîntrerupt împrejurimile, și un sistem de teledetecție lase, care permite evitarea obstacolelor.Clienții indieni care caută online reduceri semnificative ar putea fi vor observa câteva schimbări, având în vedere că guvernul se gândește să regularizeze discount-urile semnificative, o practică de reducere a prețurilor a unor platforme precum Amazon sau Flipkart, scrie The Times of India Draftul politicii e-commerce a fost discutat la începutul săptămânii. Acesta prevede stoparea oricăror reduceri de la o anumită dată pentru a reglementa sectorul.Noua politică este prima de acest gen din acest sector în creștere, iar aceasta va acoperi și site-urile de livrare de mâncare, agregatoare de servicii online și platforme care oferă produse financiare, în special de plăți.Momentan documentul este în consultare publică. Piața de e-commerce din India este estimată la circa 25 miliarde dolari și se estimează că va ajunge la 200 miliarde dolari în următorii 10 ani.Conform draftului, discountul nu va fi limitat doar la platforma care vinde produsul, ci se va extinde și la grupuri de companii. Guvernul suspectează că mulți dintre vânzătorii de pe aceste platforme dețin indirect acțiuni la operatorii platformelor. Discount-urile vor fi verificate de prețuri diferențiate care va restricționa brandurile să ofere două seturi de prețuri pentru același produs vândut online și offline.