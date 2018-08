Bogdan Trif: 2.500 euro va costa noul clip de promovare turistică a României

Undeva la 2.500 euro (costă n.r.). Nu este o sumă mare. Încercăm să facem cu o sumă modestă, să obținem maximum, dar am implicat Universitatea de Teatru și Film. Avem un suport important în ei și cred că o să iasă un lucru bun.

Realizarea noului clip de promovare turistică a României va costa în jur de 2.500 euro, urmând a fi public până la finalul anului, susține Bogdan Trif, ministrul Turismului.„O să avem până la sfârșitul anului un clip de promovare. Imediat după ce am fost pus ]n poziția de ministru am cerut să vedem cu ce clip de promovare putem să ieșim. Este doar un clip din 2012, uzat moral, trebuie unul nou”, a spus Trif, în cadrul prezentări bilanțului la șase luni de mandat.El a vorbit și despre redeschiderea birourile externe de turism, recunoscând că a fost o greșeală desființarea acestora tot de către PSD.„Am promovat o modificare a unei Hotărâri de Guvern. Este pe circuitul de avizare și e postat în transparență publică. Recunoaștem, anul trecut a fost o greșeală enormă desființarea birourilor externe pentru că a lăsat România oarecum izolată. Nu mai avem legătura directă cu marii turoperatori. Toate țările importante care contează în turism au astfel de birouri externe. Remediez, împreună cu echipa, această greșeală”, a declarat ministrul Turismului.Potrivit acestuia, vor fi înființate 20 de birouri externe, după ce înainte am avut 8.„Nu trebuiau desființate, ci eficientizate. Nu funcționau la parametrii normali, dar așa nu dădea dreptul nimănui să le desființeze. Până la finalul anului vom avea procedurile și sperăm că și angajările. Vor fi criterii de angajare extrem de stricte. Ne dorim să avem oameni cu experiență. Aceștia vor fi permanent evaluați și dac[ nu au rezultate, vor veni înapoi. Reprezentantul în birou va avea rang de diplomat”, a explicat Trif.El a mai arătat că o parte dintre angajații care au fost în cele 8 birouri externe lucrează acum în Ministerul Turismului, dar mai sunt ș alții care au mers în mediul privat sau la alte ministere.