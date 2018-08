Teodorovici răspunde Administrației Prezidențiale: Astăzi răspunsul este "nu". Guvernul poate aloca bani dacă este nevoie

“Până la final de an, dacă dânșii spun că ar cheltui toți banii pe care îi au în buget și ar avea nevoie suplimentară, există mai multe posibilități ca banii să fie alocați chiar și în plus. Avem o a doua rectificare în acest an, undeva la final de octombrie. Mai mult, Guvernul poate aloca, de la caz la caz, prin Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prin Hotărâre de Guvern, astfel încât sumele să fie asigurate", a explica ministrul Finanțelor.







Citește și:

Ministrul Finanțelor Publice (MFP) spune că răspunsul la adresa Administrației Prezidențiale privind rectificarea bugetului propriu este negativ astăzi.“Astăzi este nu (răspunsul n.r.), pentru că nu avem niciun fel de argument să fie altfel astăzi. (...) Adresa conține o încercare de argumentare pe fiecare titlu al bugetului vizavi de sumele pe care dânșii le doresc a fi lăsate sau alocate în plus la rectificare. Execuția la șase luni arată că ce dânșii au propus la început de an nu s-a respectat”, a spus Teodorovici, într-o inntervenție telefonică la Digi24.El susține că în acest moment Administrația Prezidențială introduce în sistem date privind angajarea cheltuielilor.“Să se poată schimba ce? Eventual dânșii să spere să introducă în sistem... Noi acum când discutăm, dânșii asta fac. Dacă voiau să fie corecți față de opinia publică, până la momentul în care ieșeau public cu declarațiile, trebuiau să facă înregistrarea în sistemul nostru a tuturor informațiilor financiare legate de ce au dânșii acolo de cheltuit și pe urmă să iasă să spună la cât la sută sunt din suma angajată. Nu spui că ai 100% angajat și să constat eu în spate, în sistem, că nici pe departe nu este acel nivel pe care dânșii l-au comunicat public. Acum eu ce fac? Stau să dezmint ceea ce dânșii spun în mod eronat în spațiul public?”, a spus Teodorovici.El susține că, în cazul în care instituțiile mai au nevoie de bani, vor primi.