Catedrala Mântuirii Neamului primește încă 115,5 milioane de lei de la buget / Ministrul Finanțelor, după ce anul trecut susținea impozitarea bisericii: Eu cred că este normal și de bun simț să alocăm bani pentru ca în noiembrie să fie prima slujbă

"Eu cred că este normal, logic, de bun simț și legal ca pentru un contract aflat în derulare care are nevoie de plăți și pentru a respecta ceea ce s-a angajat cu partea de constructori și pentru un obiectiv atât de important pentru întreaga noastră țară această Catedrală, să alocăm bani pentru ca în luna noiembrie să fie prima slujbă, cum s-a promis de către Patriarhie, a acestui nou lăcaș de cult, într-un an Centenar și așa mai departe. Este o abordare logică corectă. Și în 2015 când era ministru de finanțe, al rectificarea din vară am alocat o sumă de 25 de milioane lei pentru lăcașul de cult Catedrala Neamului", a declarat marți Eugen Teodorovici pentru Digi24.Din 2011 când a început construcția, s-au alocat aproape în fiecare an bani de la bugetul de stat pentru catedrală. Excepție a făcut anul 2016, dar atunci s-au dat sume importante de bani de la bugetele primăriei capitalei și a celor de sector. În 2011, s-au alocat de la bugetul de stat 10 milioane de lei, în 2012 - 19 milioane de lei, în 2013 - 24 milioane de lei, în 2014 - 47 milioane de lei, în 2015 - 25 de milioane de lei, iar în 2017 circa 25 de milioane de lei. Sume importante au fost alocate de-a lungul anilor și de la bugetele locale. Doar în 2017, de la bugetul primăriei capitalei s-au dat pentru catedrală 19,5 milioane. Tot anul trecut, Primăria sectorului 1 a alocat 20 milioane lei, iar Primaria sectorului 5 a alocat si ea 9 milioane lei pentru catedrală.Ministrul finanțelor consideră acum că este normal ca 115,5 milioane de lei de la buget să fie folosiți pentru construirea cadedrelei. În urmă cu doar un an se declara susținător al impozitării bisericii. "Biserica trebuie să înţeleagă şi să aleagă. Trăim în secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte mulţi bani. Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le îndrăgeşte, dar trebuie să găsim un compromis. E o discuţie pe care am început-o în 2015 cu Patriarhul, nu într-un mod direct, dar am lăsat să se înţeleagă că undeva, cândva, într-un viitor foarte apropiat trebuie să discutăm despre acest subiect. Putem să găsim o formulă pe care şi Biserica să o accepte, şi populaţia să o primească foarte bine şi anume: trebuie să vedem care sunt acele activităţi cu caracter economic care pot fi impozitate", declara în urmă cu un an Teodorovici. Atunci era consilierul fostului premier Mihai Tudose. La o zi după declarație a fost eliberat din funcție.