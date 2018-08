ANPC a amendat Bancpost cu 150.000 de lei pentru practici comerciale incorecte  și afectarea intereselor economice ale consumatorilor

ANPC a amendat Bancpost S.A. cu 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007 și pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2), a transmis joi Autoritatea. Astfel a fost aplicată măsură complementară “Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societăți, respectiv EFG New Europe Funding B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc.) reprezentând dobânzi, dobânzi penalizaloare, penalități calculate și reținute în perioadă 11.07.2008-27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding B.V. (actuală ERB New Europe Funding B.V.)”







În urma acțiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creanțe de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding B.V. (actuală ERB New Europe Funding B.V.) fiind o persoană juridică neautorizată. În consecință, având în vedere faptul că, față de debitorii cedați nu au fost îndeplinite formalitățile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanță, instituția de credit cedentă Bancpost S.A. are calitate procesuală pasivă și nu se justifica calitatea de creditor a cesionarului față de debitorii cedați. Întrucât cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituție de credit autorizata, dobândă calculată și reținută trebuia să fie zero pe întreagă perioadă a cesionării 11.07.2008-27.03.2018, mai arată comunicatul ANPC.





Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat și următoarele instituții: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a României.







Reamintim că în acest moment Banca Transilvania este noul proprietar al pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN, valoarea totală a tranzacției fiind de peste 225 de milioane de euro, inforemază un comunicat.



Bancpost a fost achiziționată la 75% din valoarea activului net, pentru aproximativ 178,67 milioane euro. Pentru ERB Retail IFN, BT a plătit 40,42 milioane euro (77% prețul de piață al acțiunilor/valoarea contabilă), iar pentru ERB Leasing IFN, 6,79 milioane euro (63% prețul de piață al acțiunilor/valoarea contabilă). În plus, Banca Transilvania a preluat un împrumut subordonat în valoare de 80 milioane euro pentru Bancpost.



Odată cu finalizarea tranzacției dintre Eurobank Group şi BT începe integrarea acestor entități în Grupul Financiar Banca Transilvania.



“Achiziția Bancpost este un moment foarte important în povestea Băncii Transilvania şi un pas înainte în strategia noastră de consolidare a poziției pe piață. Urmează un plan ambițios de integrare în Grupul BT, bazat pe sinergiile Banca Transilvania - Bancpost. Suntem pregătiți să ne adaptăm noii dimensiuni pe care banca o va avea, iar angajamentul ferm al BT rămâne susținerea antreprenorilor şi economiei româneşti”, declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație, BT.



Banca Transilvania l-a mandatat pe Leontin Toderici, Director General Adjunct - Chief Operations Officer în cadrul Băncii Transilvania, pentru a coordona integrarea în Grupul Financiar BT, integrare care se va realiza prin implicarea echipelor ambelor bănci, BT şi Bancpost. Leontin Toderici are peste 20 de ani de experiență în banking, este doctor în informatică economică şi absolvent de EMBA.



Pentru operațiuni, servicii şi consultanță, clienții trebuie să se adreseze, în continuare, entităților respective. Conturile clienților Bancpost rămân la Bancpost până la finalizarea integrării Bancpost, ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN în Grupul Financiar BT.



Cu peste 13% cotă de piață, Banca Transilvania este a doua bancă din România, are peste 2,2 milioane de clienţi, circa 7.000 de angajați şi aproape 500 de sedii.



Bancpost este pe locul 9 în topul băncilor, are aproape 3% din piață, peste 1 milion de clienți şi 147 de sedii.