Raiffeisen Bank, profit de 423 milioane de lei în prima jumătate a anului

Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 423 milioane de lei, cu 74% mai mult față de primele 6 luni din 2017, au transmis joi reprezentanții băncii Activele totale ale au crescut la 38,1 miliarde lei (creștere de 14%, an la an). Motorul principal al acestei evoluții puternic pozitive a continuat să fie activitatea de creditare: 23,6 miliarde de lei este valoarea creditelor nete acordate clienților băncii, în creștere cu 20% față de perioadă similară a anului 2017.• Profitul net la jumătatea acestui an a ajuns la 423 milioane lei (91 milioane euro), față de 243 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut;• Activele totale ale băncii au fost de 38,1 miliarde lei, în creștere cu 14% față de iunie 2017;• Portofoliul de credite nete al băncii a ajuns la 23,6 miliarde de lei, o creștere de 20% (an la an);• Depozitele clienților au crescut cu 16% (an la an);• Rată creditelor neperformante scade la 4,9% la finalul primului semestru din 2018, față de 8% la 30 iunie 2017;“Principalele noastre realizari sunt legate de activitatea de creditare responsabila, adica exact ceea ce ne-am propus sa facem prin noua pozitionare “banking asa cum trebuie”. Sunt convins ca aceasta tendinta de crestere a finantarii economiei romanesti va continua pentru ca oferim companiilor si antreprenorilor romani nu numai produse de creditare atractive, dar si expertiza noastra valoroasa. In ceea ce priveste creditarea populatiei, intr-un mediu cu dobanzi in crestere, peste 90% din volumele noi din ultimul an la creditele de consum sunt acordate cu dobanda fixa, iar la creditele imobiliare 60% au dobanda fixa pentru primii 7 ani”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.Rata creditelor neperformante a scazut la 4,9% la finalul lunii iunie 2018 (8% in S1/2017). Cheltuielile cu provizioanele au ajuns la 72 de milioane de lei, fata de 206 milioane de lei, cat erau la mijlocul anului trecut.La mijlocul anului 2018 aproape jumatate dintre clientii persoane fizice ai bancii (966.000 S1/2018) au ales o relatie cu banca bazata pe mai multe produse de tranzactionare, de creditare, de economisire, cuprinse in pachetele de cont curent, cu 5% mai multi decat in S1/2017, confirmand faptul ca directia de simplificare a produselor si a utilizarii acestora intr-un mod responsabil este cea buna.Raiffeisen Bank este lider pe piata cardurilor de credit cu peste 485.000 de carduri active la 30 iunie 2018, o crestere de 10% an la an. 95% dintre sumele tranzactionate prin intermediul cardurilor de credit sunt utilizate la POS-uri sau pentru cumparaturi online. Peste 12.500 dintre cardurile de credit sunt co-branded eMAG si Raiffeisen Bank si sunt emise in cele 8 luni de la lansarea pe piata a acestui produs.Raiffeisen Bank administreaza active de peste 5 miliarde de lei pentru 1.400 de clienti cu averi ridicate, care apeleaza la servicii de consultanta, instrumente financiare si servicii conexe. La sfarsitul primului semestru din 2018, banca avea 5.099 de angajati (5.190 la S1/2017), 433 (466 S1/2017) de agentii in toata tara, peste 900 de ATM-uri (aproximativ 1100 in S1/2017), aproximativ 19.300 de POS-uri (18.400 S1/2017) si 210 de masini multifunctionale (165 S1/2017). Raiffeisen Bank deserveste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.600 de corporatii.