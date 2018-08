Noua Lege a pensiilor: Cheltuielile cu pensiile vor crește cu 130%, în 2022, la 140 miliarde lei

Citește și:

Cheltuielile cu pensiile, la bugetul asigurărilor sociale de stat, vor crește cu 11% în 2019, dacă noua lege a pensiilor va intra în vigoare în forma actuală, conform datelor din proiect. Astfel, de la 60,7 miliarde lei în acest an, vor ajunge la 67,4 miliarde lei în 2019.Un avans mult mai mare va fi înregistrat în 2020, urmând a urca la 83,8 miliarde lei, reprezentând un plus de 38%, comparativ cu cheltuielile din acest an. În 2021 cifra va sări de 100 miliade, ajungând la 115,7 miliarde lei, iar în 2022 – 140,02 miliarde lei, adică un avans față de 2018 de 130%.În ceea ce privește bugetul pentru pensia pentru agricultori, pensia minimă și prestația pentru soțul supraviețuitor, dacă astăzi se ridică la 6,5 miliarde lei, în 2019 va ajunge la 8 milairde, în 2020, la 8,3 miliarde, în 2021 – 9,4 miliarde lei și 10,01 miliarde lei în 2022.Rămâne de văzut dacă vor fi modificări pe Lege în Parlament, iar apoi de unde va face Ministerul de Finanțe rost de sumele necesare acestor măriri.