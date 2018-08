Codîrlașu (CFA), despre noua lege a pensiilor: Administratorii de fonduri Pilon II vor plăti un comision pentru virarea contribuțiilor de către stat

​Noua lege a pensiilor prevede o comisionare a administratorilor de fonduri pentru serviciul virării contribuțiilor colectate, dar acest cost ar putea fi asumat de aceștia, susține Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.





"Este un comision pus pe administratorul fondului pentru faptul că prestează un serviciu virândui contribuțiile colectate. Este un serviciu prestat și orice serviciu costă. La orice taxă pusă, impactat este beneficiarul ultim. Nu mă aștept să fie un impact pe beneficiar. Proabil o să-și ia această pierdere adminsitratorii. Mă gândesc la acest lucru", a declarat Codîrlașu, pentru HotNews.ro.



Acesta a făcut declarația referinduse la următorul text din proiectul legii:

"În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale".

Referindu-se la proiect, în ansamblu, Codîrlașu spune că orice majorare de pensie se va face pe datorie și vom plăti cu toții.







"Sistemul de pensii este deja în deficit. Orice majorare de pensie se va face pe datorie, pe care o vom plăti tot noi. Nu sunt bani de undeva. Acei bani se vor împrumuta pentru a plăti pensiile. Eu văd că devine nesustenabil sistemul public de pensii. Acest episod îmi aduce aminte de episodul din 2008 când tot după o lege similară, care creștea cheltuielile publice, în 2008 era vorba de salariile din învățământ, agenția S&P ne-a downgradat în junk. Îmi aduce aminte de episodul acesta. Nu spun că o să fim downgradați, dar e o creștere a cheltuielilor publice care nu este sustenabilă pe termen lung", a precizat președintele CFA România.





Cheltuielile cu pensiile, la bugetul asigurărilor sociale de stat, vor crește cu 11% în 2019, dacă noua lege a pensiilor va intra în vigoare în forma actuală, conform datelor din proiect. Astfel, de la 60,7 miliarde lei în acest an, vor ajunge la 67,4 miliarde lei în 2019.



Un avans mult mai mare va fi înregistrat în 2020, urmând a urca la 83,8 miliarde lei, reprezentând un plus de 38%, comparativ cu cheltuielile din acest an. În 2021 cifra va sări de 100 miliade, ajungând la 115,7 miliarde lei, iar în 2022 – 140,02 miliarde lei, adică un avans față de 2018 de 130%.





