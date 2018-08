Cum ți se va calcula pensia. Patru cazuri concrete

Exemplul numărul 1: Doi medici, bărbat și femeie, cu stagiul realizat de 37 de ani, în care bărbatul are o pensie de 1980 lei, iar femeia de 2310 lei

Exemplul numărul 2: Trei profesori, două femei și un bărbat, cu același stagii diferite

Două femei și un bărbat sunt profesor. Prima femeie are un stagiu complet de 26 de ani, un stagiu realizat de 35 de ani și o pensie în plată de 1650 lei. A doua femeie care a ieșit la pensie cu un stagiu complet de 30 de ani, care are un stagiu realizat tot de 35 de ani are acum o pensie de 1463 lei, cu 200 lei mai puțin decât cealaltă femeie deși au lucrat același număr de ani.







Bărbatul cu stagiul complet de 35 de ani, cu aceeași vechime în muncă de 35 de ani, ca celelalte femei, are în prezent o pensie de 1.254 lei. Pensia celor trei va crește etapizat până în 2021 adăugânduli-se anual creșterea punctului de pensie, dar pe noua formulă vor ajunge să aibă o pensie egală de 3.000 lei.

Exemplul numărul 3: Două femei de profesie funcționar care au ieși la pensi în ani diferiți



Două femei funcționar-contabil au realizat un stagiu egal de 33 de ani, dar au ieșit la pensie în ani diferiți. Una are în plată suma de 1.144 lei, iar alta de 990 lei. În 2021 ambele vor avea suma de 1950 lei după ce li s-a aplicat formula de calcul.



Exemplul numărul 4: Un bărbat și o femeie care sunt profesori universitari dar au același număr de puncte

Doi profesori universitari, bărbat și femeie au același număr de puncte de 108. Bărbatul are în prezent o pensie de 3630 lei, femeia are 4180 lei. În 2021, după ce se aplică formula de calcul, vor avea o pensie de 8100 lei.







Ministrul Muncii a precizat că este exclus să se prorogre un termenele de creștere a pensiilor, dacă încasările nu sunt la nivelul estimat.







"Exclus (să se proroge n.r.) Eu cred că plata pensiilor și salariilor este prioritară. Haideți să nu ne comparăm cu cei care au guvernat România până în 2012", a spus Lia Olguța Vasilescu.





Potrivit acesteia, în septembrie proiectul va fi trimis la Guvern, în vederea avizării de celelalte ministere, urmând în final să ajungă în Parlament. Ea crede că, dacă legea va fi atacată la Curtea Constituțională, în luna decembrie va fi trimisă la promulgare.



