​Gândirea asiatică în practică. Subiecte care ne-au atras atenția. De la prima generație de 18 ani din China care nu a auzit de Google, Twitter și Facebook, la recrearea orașului Hiroshima folosind tehnologia realității virtuale

O generație crește în China fără Google, Facebook și Twitter

Acest trend pare să continue. China exportă acum acest model de cenzuzare a internetului în alte țări, inclusiv Vietnam, Tanzania și Etiopia.









Orașul Seul și-a propus să reducă traficul cu 30% în centru, până în 2030.

Traficul din centrul orașului va fi redus cu 30%, prin limitarea numărului de benzi la maxim patru și introducând o taxă de toxicitate, a anunțat Guvernul Metropolitan din Seul, scrie The Straits Times







Ținta este să fie reduse gazele cu efect de seră în zona care include faimoasa piață de shopping Myeongdong și pitorescul palat Gyeongbokgung, la 566.000 tone.



În timp ce propunerea a fost aprobată de către Ministerul Transporturilor, toate drumurile mari din zonă vor fi restricționate la patru benzi, cu excepția celor cu autobuze de transport în comun, care vor avea maxim șase.



În același timp, primăria vrea să dubleze liniile de biciclete, precum și drumurile pietonale, până în 2030. Orașul plănuiește să introducă o limită de viteză la 50 km/h, pe toate drumurile principale, și 30 km/h pe cele mici din zonele rezindețiale, în acest an.



India: Răspuns unic la 50 de întrebări de filosofie

Din totalul de 739 de studenți care s-au prezentat la examenul de master, doar 46 s-au calificat. În ceea ce privește locurile pentru doctorat, din 1881 studenți care se băteau pe 600 de locuri, au reușit doar 203. Studenții trebuiau să răspundă corect la minim 50% din întrebări.

Coreea de sud taie tarifele la electricitate pentru cetățeni în iulie și august din cauza căldurii



Coreea de sud ajustează tarifele rezidențiale la energie electrică în iulie și august pentru a ușura povara gospodăriilor din cauza facturilor la electricitate cauzate de căldura din această vară, a anunțat ministrul energiei sud-coreean Paik Un-gyu, informează Yonhap

„Am o mare responsabilitate ca ministru responsabil cu politica energetică având în vedere că mulți oameni se simt inconfortabil din cauza căldurii și sunt nevoiți să folosească aparatele de aer condiționat, fapt ce duce la creșterea prețurilor în facturile la energie”, a spus Paik Un-gyu.





În acest moment, prețul pentru cei care folosesc sub 200 kWh pe lună este de 93.3 won (0,08 dolari pe kWh) și ajunge până la 187,9 won/kWh (0,16 dolari) pentru cei care au între 201 – 400 kWh, respectiv 280,6 won (0,24 dolari) pentru cei care au peste 400 kWh.









Studenții japonezi folosesc tehnologia de realitate virtuală pentru recrearea orașului Hiroshima

