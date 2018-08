INS, date semnal: Economia a avansat în prima jumătate a anului cu doar 4,0%. Comparativ cu primul trimestru, economia a crescut în trimestrul al II-lea cu 1,4%

În semestrul I 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2017, cu 4,0%, pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier. In trimestrul II 2018, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,4%.Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut în trimestrul II 2018 a înregistrat o creştere cu 4,1%. INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de marți reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 septembrie INS sa publice datele provizorii (I), din care vom afla mai multe detalii.





Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNP) a redus, în prognoza intermediară de vară 2018, creşterea PIB estimată pentru aceest an, de la 6,1% la 5,5%, alături de un curs mediu al monedei euro identic cu cel al variantei de primăvară, de 4,65 lei, precum şi o inflaţie mai mare. Analiștii economici mizează pe o creștere economică cuprinsă în intervalul 4-4.6 % pe întreg anul 2018, în decelerare puternică față de 2017.



Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2018 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fără a se înregistra modificări semnificative ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2018, publicată în comunicatul de presă nr. 172 din 6 iulie 2018.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.