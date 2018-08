​Financial review. Îngrijorările marilor ziare străine de miercuri: accidentul teribil de lângă Genova, lupta metropolelor cu Airbnb, dizidența mediului de afaceri față dei Erdogan, furturile de nisip de pe plajele Sardiniei

Orgoliul lui Recep Tayyip Erdoğan a destabilizat o ţară de primă importanţă în regiune



THE GUARDIAN (Marea Britanie) - Orgoliul este urmat de răzbunare, erau de părere vechii greci. Este o lecţie pe care Recep Tayyip Erdoğan, arogantul lider al Turciei, pare incapabil s-o înţeleagă, în timp ce ţara se îndreaptă spre abisul creat de el. La alegerile din iunie, Erdoğan susţinea că cel mai bun mod de guvernare este o preşedinţie executivă care să deţină toată puterea, iar el este omul cel mai potrivit pentru o asemenea funcţie. Dorinţa i s-a îndeplinit. Acum, Turcia este în criză. Căderea în dizgraţie - spulberarea imaginii de rege-soare atotputernic - a survenit mai repede decât şi-ar fi putut imagina cineva. Iar cum lui Erdoğan, singurul care, în aceste zile, ţine hăţurile, îi va fi greu să evite asumarea întregii vinovăţii.

Efectul imediat al acestei tragedii turceşti este prăbuşirea lirei, al cărei curs a scăzut cu 40%, dacă nu cumva cu mai mult, faţă de dolar. Acest lucru denotă datorii mai mari şi nişte probleme legate de inflaţie pe care Erdoğan nu a reuşit să le rezolve. De fapt, el a cerut alegeri anticipate pentru că se temea că majorarea preţurilor şi penuria crescândă de alimente i-ar putea diminua şansele. Lipsa de încredere rezultată faţă de gestiunea economică a Turciei şi temerile legate de un blocaj s-au resimţit acum şi pe pieţele mondiale, afectând băncile creditoare, cursul monedei euro şi economiile în curs de dezvoltare din Asia şi până în Africa.

Aceste tulburări depăşesc cu mult preţul cepei de la Istanbul. Numeroasele probleme ale Turciei au vaste ramificaţii geopolitice şi strategice. Ţara este mai prost ca oricând poziţionată între două puteri aparent prietenoase, dar imperialiste: SUA şi Rusia. Începând din anul 2003, de când ocupă funcţii de nivel naţional, Erdoğan a încercat să le aţâţe una împotriva celeilalte, cu succes relativ. Acum însă, numeroasele contradicţii în poziţiile sale politice au ajuns la o culme cu implicaţii imprevizibile pentru Siria, Iran, NATO şi pentru relaţiile deja încordate cu Europa.

Imaginea generală este cea unei puteri regionale în declin, strivită între stânci, după cum sugerează Yavuz Baydar pe Ahval, un portal de ştiri turcesc: "Ankara se află într-o fundătură diplomatică. În regiune, ea este la cuţite cu SUA, iar acum a ajuns şi la un moment al adevărului cu Rusia. În acelaşi timp, kurzii rămân o realitate atât în apropierea, cât şi între graniţele Turciei: o criză economică crescândă face ca ţara să devină şi mai vulnerabilă; o politică regională haotică îngreunează orice dialog care ar pretinde încredere şi hotărâre".

Deşi Erdoğan nu se poate sustrage responsabilităţii politice, cu toate acestea, el se căzneşte să reuşească. Pentru declinul lirei, el dă vina pe o conspiraţie a străinătăţii. "Care este motivul acestei furtuni într-un pahar cu apă? Nu există niciun motiv economic... Asta este o operaţiune concertată împotriva Turciei", a afirmat el la o conferinţă de presă din Trabzon. El a spus că Statele Unite au înjunghiat Turcia pe la spate. Este modul lui de a nega şi de a-şi arăta vitejia. De obicei, în formularea criticilor, Erdoğan se bazează pe un amestec de naţionalism, credinţă şi teamă. "Dacă ei au dolari, noi avem poporul nostru, dreptatea noastră şi Dumnezeul nostru", a declarat el săptămâna trecută.

Uniunea Europeană este şi ea preocupată, în special din cauza abuzurilor în serie ale lui Erdoğan la adresa drepturilor omului şi a angajamentului său faţă de acordul vizând stoparea intrării valului de refugiaţi sirieni în Europa. Temerile sunt totodată legate şi de poziţia sa legată de Ciprul divizat, de subsolurile petroliere din estul Mediteranei şi de ostilitatea arătată unor aliaţi din regiune, precum Grecia, Israel şi Egipt.

Şi totuşi, într-o rară demonstraţie de incompetenţă geostrategică, Erdoğan este acum în pericol să-şi strice în acelaşi timp şi relaţiile cu Vladimir Putin. Punctul sensibil este Idlib, provincia din nord-vestul Siriei care a devenit ultimul refugiu al forţelor anti-Assad şi care este un loc în care sunt strămutaţi 2,5 milioane de sirieni. Putin doreşte sprijin turcesc pentru o eventuală ofensivă de toamnă a forţelor siriene, iraniene şi ruse. Turcia se teme de un nou exod transfrontalier de refugiaţi. Erdoğan nu renunţă nici la ideea sa legată de o zonă-tampon. Rezultatul: un blocaj care scoate şi mai mult în evidenţă izolarea Turciei, adâncind totodată sentimentul unei crize în curs de agravare.Asediată din toate părţile şi eşuată pe plan intern - cine poate salva Turcia de sine însăşi? Întrebarea este incorect pusă. Ea ar trebui să fie de fapt: cine poate salva Turcia de Erdoğan? Răspunsul: numai turcii. Dar asta necesită ceva timp, eforturile vor fi dure, iar tulburările interne şi internaţionale vor fi considerabile. La fel ca Icar, regele-soare al Turciei orgolioase şi inflamabile mai are mult până să cadă. (RADOR)

MAGYAR TELEVIZIÓ (Ungaria) - În Europa, nici un premier nu vorbeşte - nici măcar cu aproximaţie - aşa cum vorbeşte Viktor Orbán. Prin declaraţiile sale, premierul Ungariei demontează toate consensurile unanim acceptate pe acest continent, scrie istoricul american Daniel Pipes, într-un articol publicat de ziarul de dreapta The Washington Times.

"Este un conservator sincer, care spune lucrurile pe faţă, sau potrivit terminologiei folosit de el, este "iliberal", respectiv proiectează ţeluri pentru a veni în apărarea creştinismului şi respinge ferm influenţa musulmană. Prin acest stil de vorbire, Orbán i-a încurajat pe alegătorii polonezi, austrieci, italieni şi germani ca ei să spună "Nu imigrării necontrolate", a declarat Pipes, care a adăugat: "Desigur, presa occidentală îl critică permanent pe Orbán - şi pe bună dreptate - pentru acapararea întregii prese, pentru presiunea exercitată asupra organizaţiilor non-guvernamentale, imixtiunea în independenţa justiţiei, corupţia la nivel guvernamental şi politica Pro-Putin".

Unele critici sunt exagerate şi nedrepte. Evrei din Ungaria se plâng, într-adevăr, de exacerbarea antisemitismului, însă, în realitate, incidentele antisemite s-au diminuat, iar în Europa Ungaria este ţara care asigură cea mai mare siguranţă evreilor care îşi exercită în mod efectiv religia lor, afirmă istoricul american, care mai menţionează: "Ieşirile vehemente ale premierului ungar împotriva antisionistului George Soros nu sunt mai antisemite faţă de cele ale activistului conservator american David Horowitz sau ale firmei de detectivi Black Cube, care este compusă din foşti agenţi ai Mossadului". La nivelul Europei, Ungaria întreţine cele mai bune relaţii cu Israelul, a subliniat Pipes.

TASS: Vladimir Putin şi Angela Merkel se vor întâlni la 18 august pentru a discuta despre Siria, Ucraina şi gazoductul "Nord Stream 2"

MTI: Economia Ungariei a crescut cu 4,6% în cel de-al doilea trimestru







RAINEWS: Podul Morandi de pe A10 Genova s-a prăbuşit. În accidentul care s-a soldat cu victime au rămas implicate zeci de maşini

RAINEWS:(Italia) - O porţiune a podului Morandi de pe autostrada A10 Genova s-a prăbuşit. Pompierii, ambulanţele şi forţele de ordine se află la faţa locului. Porţiunea care s-a prăbuşit era destul de lungă, iar ambele sensuri de mers au căzut la sol de la o distanţă de peste o sută de metri. Forţele de ordine anunţă că în accident ar fi rămas implicate peste 20 de maşini şi câteva zeci de victime. Pompierii fac tot posibilul pentru a extrage "mai multe persoane" de sub dărâmături.

"Dimensiunea accidentului este epocală, vorbim de zeci de morţi, între persoanele care au căzut de pe viaduct şi cele care au rămas îngropate sub dărâmături", declară Francesco Bermano, şeful echipelor de prim ajutor din Genova. "Avem sprijinul total al regiunilor Lombardia şi Piemont, toate spitalele sunt disponibile".

Surse ale Ministerului de Interne vorbesc de 11 victime, numai că din păcate, s-ar părea că numărul este mai mare.

Patru persoane au fost extrase vii de sub dărâmături şi au fost transferate cu elicopterul pompierilor la spitalul San Martino.







Mai multe maşini sunt prinse şi zdrobite între dărâmăturile podului, în timp ce mai câteva vehicule grele au căzut în râul Polvecera, anunţă surse din cadrul poliţiei care se află la faţa locului. Ca măsură de precauţie au fost eliberate unele clădiri aflate în apropierea părţii de pod care nu s-a prăbuşit.





Din primele informaţii reiese că podul ar fi cedat din cauza unor probleme de structură.



În ceea ce priveşte cauza prăbuşirii părţii de viaduct Polcevera de pe A10, departamentul autostrăzi Italia comunică următoarele: "Pe structura care a fost construită în anii '60 erau în curs de desfăşurare lucrări de consolidare ale viaductului".

Sub pod se află centre comerciale şi construcţii industriale, precum şi câteva clădiri rezidenţiale. De asemenea, sub pod se mai află şi calea ferată care leagă Genova de Milano.





"Am văzut oameni care alergau spre mine desculţi şi îngroziţi", spune un Alberto Lercari, un conducător auto Atp, care se afla pe pod în momentul prăbuşirii unei părţi a viaductului, la scurt timp după ora 11. Lercari venea de la Arenzano şi se îndrepta spre Genova: "Imediat ce am ieşit din galerie am văzut maşinile din faţă încetinind şi am auzit un vuiet mare. Oamenii fugeau venind spre mine. A fost oribil".

Podul care s-a prăbuşit lângă Genova "avea câteva probleme şi era supus unor lucrări de mentenanţă", a declarat Subsecretarul pentru infrastructuri, Edward Francis, intervievat de 'Rainews. "Este o adevărată tragedie," a adăugat exponentul Ligii Nordului din Liguria. "Camioane şi autoturisme au făcut un zbor de 70 de metri. Există multe victime, dar şi supravieţuitori şi evacuăm locuinţele".







Ministrul de interne Matteo Salvini s-a întors la Roma și urmăreşte operaţiunile de salvare din sala pompierilor. "Urmărim minut cu minut situaţia prăbuşirii podului din Genova şi ţin să mulţumesc în avans celor 200 de pompieri (şi celorlalţi eroi) care se află deja la faţa locului pentru a salva vieţi omeneşti", scrie Salvini postând pe Twitter fotografii din centrul de operaţiuni al Departamentul Pompierilor de la Ministerul de interne.

Departamentul autostrăzi raportează pe site-ul său că A10 Genova-Savona a fost închisă pe tronsonul între intersecţia A7 Milano-Genova şi Aeroportul din Genova în ambele direcţii. (RADOR)



IL MESSAGGERO (Italia) - Potrivit ministrul adjunct pentru infrastructură, Edward Francis, numărul victimelor dezastrului de pe autostrada A10 Genova este de 35. Într-un interviu acordat postului Rainews 24, ministrul a spus că maşinile au căzut de la o înălţime de 70 metri. "Este o tragedie, un adevărat dezastru." Printre victime se află şi un copil. Un bilanţ care, din păcate, pare destinat să crească. Patru persoane au fost extrase vii de sub dărâmături, iar alte 13 sunt internate la spital cu cod roşu. Surse medicale de la spitalul San Martino anunţă că două persoane au fost rănite în locuinţele lor, zdrobite de pod. Cel puţin zece persoane sunt date dispărute, fiind căutate de pompieri şi de forţele de ordine.







Un camion s-a salvat miraculos cu câteva clipe înainte ca podul să se prăbuşească. Imaginile cu tirul oprit la un pas de abis au împânzit reţele sociale şi site-urile internaţionale.

În momentul accidentului podul era tranzitat de circa treizeci de autoturisme şi camioane.

Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, aflată între mare şi munte, autostrada parcurge porţiuni lungi de viaducte şi tuneluri. Autostrada A10 a fost construită în anii 1960. În 2016 au avut loc lucrări de consolidare a viaductului.(RADOR)





Potrivit preşedintelui Institutului conservator de analiză Middle East Forum, nu se poate spune că Guvernul Ungariei ar fi un opozant al musulmanilor. Cu toate că Viktor Orbán a spus, într-adevăr, referitor la imigranţii clandestini, că ei nu sunt de fapt imigranţi, ci forţe musulmane de invazie, practic, în Ungaria sunt bineveniţi musulmanii care respectă legea".La sfârşitul articolului, Daniel Pipes îl citează pe politologul bulgar Ivan Krastev, potrivit căruia Viktor Orbán conduce o ţară mică, însă mişcarea reprezentată de el are o importanţă globală. Este posibil ca pe lista celor 80 de ţări cu influenţă, Ungaria să ocupe locul 73, însă, în realitate, începe să îndeplinească un rol tot mai influent în Europa, iar Orbán începe să devină cel mai important lider al continentului", a conchis Krastev.(RADOR)TASS (Rusia) Preşedintele Rusiei Vladimir Putin şi cancelarul Germaniei Angela Merkel se vor întâlni pe 18 august la Berlin pentru a purta convorbiri pe marginea unui spectru larg de probleme actuale, inclusiv despre sancţiunile americane şi situaţiile din Siria şi Ucraina, precum şi despre cooperarea economică, a anunţat secretarul de presă al şefului statului, Dmitri Peskov."Sâmbătă, Vladimir Putin se va afla la Berlin, unde va avea convorbiri cu cancelarul german Angela Merkel. După încheierea discuţiilor, cei doi vor face o declaraţie pentru presă" - a anunţat reprezentantul Kremlinului.Potrivit afirmaţiilor sale, se va face o "potrivire a ceasurilor" pe marginea unor probleme importante, precum situaţia din Ucraina, situaţia din Siria, restricţiile cu care, într-un fel sau altul, se confruntă mai multe state străine, inclusiv ultimele sancţiuni americane anunţate"."De asemenea, vor fi abordate şi o serie de probleme legate de relaţiile comercial-economice, realizarea unor proiecte comerciale internaţionale, printre care "Nord Stream 2" şi alte subiecte pe care părţile vor considera că este necesar să le analizeze" - a conchis Peskov.(RADOR)MTI (Ungaria) - Potrivit datelor brute, produsul intern brut (PIB) al Ungariei a crescut cu 4,6% (şi cu 4,4% conform datelor ajustate sezonier) în cel de-al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut - a anunţat Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH), marţi, în baza unor prime estimări. În consecinţă, creşterea economică a continuat procesul de accelerare, după ce în primul trimestru al acestui an, respectiv în ultimul trimestru al anului trecut, aceasta a înregistrat o creştere de 4,4%.În trimestrul II, PIB-ul a crescut cu 0,9% comparativ cu trimestrul precedent, potrivit cifrelor ajustate sezonier. La creştere au contribuit majoritatea sectoarelor economiei, dar mai ales serviciile. La prezentarea datelor, Zsuzsanna Boros Szőkéné, şefă de departament în cadrul KSH, a subliniat că serviciile, cu excepţia domeniului transporturilor, au avut rezultate bune, în timp ce în industrie, industria prelucrătoare a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.În cel de-al doilea trimestru, la creşterea anuală a contribuit şi agricultura, în timp ce în primul trimestru, performanţa acestui sector a fost mai slabă. Potrivit datelor brute, în prima jumătate a acestui an, PIB-ul Ungariei a crescut cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.(RADOR)